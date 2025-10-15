Pedri renueva tres años más como imagen de Plátano de Canarias
Pedri, centrocampista internacional español del FC Barcelona que lideró la selección española en los últimos triunfos ante Georgia y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, renovó este miércoles tres años más su compromiso como embajador de la marca Plátano de Canarias y su imagen en vinilo en los camiones de distribución recorrerá las carreteras de toda España, anunció la compañía.
Pedri, tras liderar la campaña educativa 'Lucha contra Insanus', dirigida a fomentar el consumo de fruta entre los menores, o el cuento infantil 'Pedri y la leyenda de las botas de oro', que recoge en clave fantástica sus vivencias y valores, transmite valores como los buenos hábitos, la superación y el trabajo en equipo en esta nueva promoción.
"Como canario siento que es parte de mí, de mi tierra y de lo que quiero transmitir dentro y fuera del campo", subrayó Pedri. Sergio Cáceres, por su parte, desde la empresa canaria, explicó que la renovación de Pedri "es mucho más que un acuerdo de patrocinio. Compartimos valores, raíces y una forma de entender el deporte y la vida".
