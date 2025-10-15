La púgil grancanaria Sarai Umpiérrez desafía a Alba Sánchez por la corona de campeona de España del peso pluma

La boxeadora grancanaria Sarai Umpiérrez, natural de Jinámar, afrontará el próximo 7 de noviembre el combate más importante de su carrera profesional: la disputa por el Campeonato de España del peso pluma femenino. La cita tendrá lugar en un escenario con historia, el Casino Gran Madrid de Torrelodones, un recinto que ya fue testigo del triunfo del canario Cristian Rodríguez, por título de España en 2016.

Enfrente tendrá a la actual monarca nacional, la madrileña Alba Sánchez -récord 8-2, con 2 de sus triunfos logrados por KO-, quien conquistó el cinturón el pasado noviembre de 2024, tras imponerse a Eva Cantos en una emocionante contienda. Sánchez defenderá por primera vez su título ante una rival que llega dispuesta a dejar su huella en el boxeo femenino español.

Pupila de una leyenda, Pedro Miranda

Cartel oficial de la velada. / LP/DLP

Bajo la dirección técnica de Pedro Miranda, su entrenador y referente, Umpiérrez busca emular el logro de su propio mentor, quien en 1997 se proclamó campeón de España frente a Alberto López en el pabellón Rita Hernández. “Quiero seguir los pasos de Pedro. Hemos trabajado duro para llegar aquí y no pienso desaprovechar esta oportunidad”, afirma Sarai, visiblemente ilusionada con el reto.

La púgil de Jinámar combina disciplina, potencia y una mentalidad férrea. Su estilo técnico, promete ofrecer un combate vibrante ante la experimentada campeona madrileña.

El duelo no solo pondrá en juego el título de campeona de España, sino también la posibilidad de abrir las puertas a aspiraciones europeas, un objetivo que Umpiérrez y su equipo llevan tiempo persiguiendo. “Una victoria el 7 de noviembre puede cambiar mi carrera. Representar a Canarias y a todo el boxeo español a nivel europeo sería un honor enorme”, añade la boxeadora.