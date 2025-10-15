El Tenoya La Suerte lidera en solitario la Segunda Categoría

La tercera jornada de la Liga Insular de dominó, en la Segunda Categoría, dejó al Tenoya La Suerte como líder en solitario con cinco puntos, tras imponerse a La Concepción por 7-5, siendo además el único invicto que queda en el inicio del curso en la división de plata. Por detrás, con cuatro puntos, se encuentran el Milibar, gracias a su victoria ante el Guaxayra Aguax (8-4), el Arinaga Grupo Bolaños, que protagonizó la victoria más abultada de esta fecha liguera ante el Juncal Piso Firme (12-0), y el San Porruño, que se dejó un punto en la visita del Faro Dunas.

Nada cambia en la cabeza de la Primera Categoría, donde se mantiene una jornada más el pulso por el liderato entre el Teror Pito 4, que derrotó al Santiago Apóstol por un ajustado 5-7, y el Costa Maspalomas, que doblegó con claridad al sexto, el CDVJ Blanco 3 (9-3).

Tan solo dos equipos siguen sin estrenar su casillero de puntos. En Primera es el Costa Melenara y en Segunda el Guaxayra Aguax, dos conjuntos que han encajado tres derrotas cada uno.