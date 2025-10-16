Los grancanarios Jonay Caraballo y Raúl Vega lucharán por las medallas en el Europeo de baloncesto en silla de ruedas 2025

Dos grancanarios que sueñan con las medallas. La selección española de baloncesto en silla de ruedas, con Jonay Caraballo como entrenador ayudante y Raúl Vega, jugador del Econy, logró el billete para las semifinales del Europeo que se está celebrando en Sarajevo (Bosnia), después de tumbar a Países Bajos (63-55). El encuentro, muy igualado desde el inicio, se decidió en el último cuarto gracias a un arreón final de España del que los neerlandeses no pudieron recuperarse.

Jonay Caraballo relataba que el combinado español sabía que iba a «sufrir», porque, tal como explica, este Europeo está siendo el más «igualado que recuerdo de los últimos diez o doce años». «Es cierto que pasamos como primeros en un grupo en el que estaban Alemania y Turquía, pero éramos conscientes de que Países Bajos no nos lo pondría fácil. Hemos hecho un esfuerzo en defensa, nuestra mejor arma en este torneo, para conseguir la victoria», señaló.

El combinado español al completo con el grancanario Raúl Vega, vistiendo el dorsal 6, presente. / BSR España

Además, destaca lo importante que es este triunfo al contar con un grupo «tan joven, con poquitos veteranos. Hemos apostado por un cambio generacional y ahora tenemos que disfrutar de las semifinales e intentar conseguir el billete para la final por segundo Europeo consecutivo; lo bonito sería traer una chapita para casa».

Por su parte, Raúl Vega asegura que España planteó el choque con «respeto» ante la entidad del rival, aunque coincide con Caraballo en que la parcela defensiva les ha llevado a este éxito. «No tuvimos nuestro mejor día en ataque, pero gracias a la defensa lo sacamos adelante. Creo que esta filosofía nos puede ayudar mucho en el futuro», argumenta el grancanario.

En ese sentido, pensando ya en el duelo de mañana, el exterior del Econy matiza que ante Italia deben «mejorar un poco nuestro lanzamiento exterior para poder abrir su defensa. Ellos tienen una plantilla con jugadores potentes y una rotación amplia, así que también será clave, de nuevo, nuestra defensa».

Mañana a por la final y el próximo año a por el Mundial

Gracias a este triunfo, el combinado que dirige Abraham Carrión no solo va a pelear mañana (13.30 horas) ante Italia por un puesto en el partido por el oro, sino que además ha conseguido certificar su billete para estar en la Copa del Mundo de Canadá, que se celebrará el próximo año.