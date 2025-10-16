Moisés Cezar, capitán del Bus Leader San Roque de voleibol: «Esta va a ser la Superliga más dura de toda la historia»

El hispano-brasileño, Moisés Cezar, a sus 42 años, mantiene su hegemonía como ‘Rey del bloqueo’ de la Superliga de Voleibol Masculina, en la que el gran capitán quiere liderar al San Roque hasta los ‘playoffs’.

Tres temporadas en la élite y en cada una de ellas el Bus Leader San Roque ha acudido a Teror para realizar su tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino, ¿hasta que punto es importante para ustedes saber que van a competir bajo el manto protector de la santa patrona?

Es una tradición que repetimos todos los años desde que fiché por el Bus Leader San Roque. Para mí es algo ya habitual porque también en su momento vine con el Guaguas y es una visita obligada para poder empezar bien la temporada.

Está acabando la pretemporada que ha sido muy dura a nivel físico, con muchos partidos disputados, aunque se les ha resistido la victoria, pero, ¿con qué sensaciones llegan a este inicio de la Superliga -debutan el próximo sábado en casa ante el Manacor-?

Tengo muy buenas sensaciones, sobre todo al término del último torneo que disputamos en Tenerife y que organizó el Cisneros Alter, en el que demostramos que podemos hacerle frente a cualquier equipo. De hecho, fuimos capaces de ganarle al actual campeón, el Guaguas, un set por primera vez en estos tres años. La temporada está siendo intensa, pero creo que estamos recogiendo los frutos de todo este trabajo y la verdad es que se ve en la pista, porque estamos jugando muy bien.

De los seis fichajes que ha realizado el club este año -Jonathan Portelance, Jonás Ponzio, Isaac Valiño, Thiago Vanole, Mario Dovale y Luis Gonzalo Díaz-, ¿cuál es el que más le ha sorprendido por lo visto durante esta exigente pretemporada?

Yo le diría que tanto el colocador, Jonathan (Portelance) y el opuesto, Jonás (Ponzio). El opuesto tiene una gran calidad tanto en el saque como en ataque increíble y creo que puede ser un jugador diferencial esta temporada. En cuanto al colocador, es muy joven, pero sabe manejar al equipo con muchísima calidad y nos permite ofrecer nuestra mejor versión en la cancha de juego. Estoy gratamente sorprendido con los dos.

Aunque sea anecdótico, apuntaba antes que el Bus Leader San Roque, por fin le ha conseguido ganar al menos un set al Guaguas, que hasta la fecha siempre había ganado todos los partidos amistosos y oficiales por la vía rápida. ¿Son más terrenales, se les puede ganar?

Pienso que la pretemporada nos sirvió para demostrar que con trabajo podemos hacerle frente a cualquier equipo, como hemos demostrado en ese partido ante el rival que presumiblemente es el mejor equipo de España en estos momentos. Eso demuestra que con trabajo y con confianza podemos tener opciones de poder enfrentarnos y ganar a cualquier equipo de esta Superliga.

«El Guaguas es el favorito por su presupuesto, pero no es el único candidato a ganar los títulos»

Todos los equipos se han reforzado muchísimo esta temporada. ¿Qué Superliga espera encontrarse, está más igualada que otros años?

Particularmente pienso que de todos los años que llevo jugando en España, teniendo en cuenta que llegué por primera vez en la temporada 2009-10 de la mano del Soria, ésta va a ser sin duda alguna la más dura de todas y probablemente vaya a ser la más dura de todos los tiempos. Todos los equipos están muy fuertes y cada fin de semana uno no va a saber de antemano que es lo que va a pasar, porque en cada partido es posible que se de cualquier resultado. La superliga este año va a estar muy fuerte.

El CV Guaguas parte una temporada más como el favorito por un tema de presupuesto, no obstante duplica en este apartado al segundo equipo de la Superliga, pero hay otros equipos en la competición como Soria, Unicaja, Melilla, Teruel, Valencia o Manacor, que quieren pelear por los dos títulos nacionales en juego, ¿ve este año a más de un equipo como favorito al título, o los vecinos siguen estando deportivamente un par de escalones por encima de todos los demás?

Deportivamente para nada el Guaguas es el único favorito a los títulos. Obviamente, por su presupuesto el Guaguas debería de volver a ser el equipo campeón de todo, pero Soria ya le consiguió ganar en el Torneo de Campeones este verano, nosotros por primera vez les hemos logrado ganar un set, no lo veo quizás tan conjuntado como otros años. Puede que simplemente se deba a que la pretemporada está siendo especialmente dura para ellos y demasiado larga. Además, ellos empiezan antes a competir en partido oficial al tener que disputar el primer partido de las tres rondas previas de la CEV Champions League -debutan ante el Máv Foxconn Székesfehérvá húngaro, en el Met Arena Székesfehérvár, en Hungría, el próximo martes-, pero hay muchos equipos con opciones de ganar esta Superliga, que le pueden hacer frente, llegar a la final y conquistar un título.

¿Cómo ve la primera jornada de la Superliga ante un Manacor, que se encuentra en ese grupo de aspirantes a ganar algún título esta temporada?

El Manacor es un equipo que desde la llegada de Alexis González como entrenador está jugando un voleibol diferente y que les está dando muy buenos resultados. Pero sinceramente, nosotros no debemos de estar pensando en ellos, sino centrarnos en lo que podemos hacer nosotros en cada uno de nuestros partidos en El Batán, porque ante nuestra afición jugamos siempre muy bien y tenemos que seguir con esa mentalidad para hacer de nuestra casa un fortín, dar lo mejor que tengamos dentro para poder pelear por cada punto y ganar cada partido».

«El Manacor es un gran equipo, pero debemos centrarnos en hacer de El Batán nuestro fortín»

¿Les preocupa el no haber podido ganar ninguno de los partidos que han jugado en esta pretemporada tan dura?

No me preocupa en absoluto. Más me preocupaba como iba a adaptarse el equipo a una pretemporada tan atípica, porque ha sido mucho más larga de lo que estamos acostumbrados, en la que estamos cansados, pero creo que nos ha servido para mostrar lo que este equipo puede llegar a dar durante la Superliga. Nos hemos dado cuenta que como equipo podemos lograr grandes cosas.

¿Qué objetivo se debe de marcar de partida el equipo teniendo en cuenta todos los condicionantes que se dan esta temporada?

Siempre digo que mi objetivo personal es clasificar al equipo para la disputa tanto de la Copa del Rey como para los playoffs. Pienso que este año debemos de afrontar cada partido como si fuese el último. Si lo hacemos, con la calidad que tiene esta plantilla, podemos lograr dar más de una alegría a nuestra afición».