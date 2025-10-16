Los 'riders' locales marcan el paso antes del debut de los aspirantes al título mundial en el Gran Canaria Frontón King 2025

Los riders canarios mostraron su dominio de las olas durante la segunda jornada del Gran Canaria Frontón King 2025, avanzando rondas gracias a sus destacadas actuaciones. Las estupendas condiciones climáticas permitieron volver a presenciar una gran jornada de bodyboard, que tuvo en el grancanario Daniel Quintana uno de sus grandes protagonistas después de cosechar la ola mejor puntuada del día, con 9.25 tras ofrecer un tubo, un backflip y un rollo de alto nivel. El también grancanario Borja Granados surfeó una ola que mereció una puntuación de 9.00, tras realizar un tubo largo del que pareció que no iba a salir para luego aparecer y marcarse un rollo.

Por otro lado, Yone Armas venció su manga y se clasificó con Quintana para el main event -que previsiblemente arranca este viernes-, junto con los también locales, Gabriel Mendoza -el galdense con wildcar lideró el último heat del día- y William Luján, además del chileno Moisés Silva, el francés Arthur Buggle, el peruano Miguel Rodríguez y el lanzaroteño Paul Lecouey.

Todavía quedan plazas por decidir para el cuadro final

En esa parte decisiva del evento intentarán lograr plaza, entre otros, Borja Granados, Aitor Ojeda, Jonathan Vega o el francés afincado en Gran Canaria, Amaury Lavernhe, junto con Alexander Montes, ganador de su manga y en su primer año en categoría absoluta, tras proclamarse en 2024 campeón del mundo júnior.

Después de que se disputen las cuatro rondas restantes de la ronda 3, los 16 riders clasificados se medirán en el tramo decisivo de la competición a los 16 ya clasificados por ranking y entre los que incluyen los seis atletas que aún mantienen opciones de convertirse el el nuevo rey mundial: Uri Valadao, Armide Soliveres -vigente campeón-, Pierre-Louis Costes, Tristan Roberts, Badr Eddine y Gabriel Braga. Todos ellos, tendrán una dura pugna no solo para vencer este Gran Canaria Frontón King 2025, sino también para lograr el sueño de alzarse con un campeonato del mundo de bodyboard, aunque cuatro de ellos ya han saboreado tal honor.