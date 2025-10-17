La armada canaria, a hacer historia en la cuna del skisurf en el Mundial de Sudáfrica de kayak de mar

El piragüismo canario aspira a dar la campanada en la cuna mundial del skisurf, Durban (Sudáfrica), donde se disputa desde hoy hasta mañana el Mundial de kayak de mar, con 15 palistas representando a los tres equipos de Las Palmas.

El que más efectivos aporta a la selección española es el Cub Amigos del Piragüismo, con 13 representantes en las aguas del Océano Índico. Judit Vergés competirá en la modalidad sénior individual femenina y en la mixta, formando pareja con Walter Bouzán (Club Deportivo Básico de Piragüismo El Sella); Jorge Vila, en sénior individual masculino y mixto junto a Chloe Bunnett (Club Nautic La Vila Joiosa); Julián StMary, en júnior individual masculino y mixta con Andrea Jiménez (Club Nautic La Vila Joiosa); Pablo StMary, en sub 23 individual masculino y mixto formando con Sara Mengual (Club Nautic La Vila Joiosa); Santi Benítez, en la categoría open júnior individual masculina; Francisco José Quintana, en la categoría open sub 23 individual masculina y en la mixta, haciendo dupla con su compañera de club Diana Hernández; Esteban Medina, en la categoría open sénior individual masculina y en la mixta, formando pareja con su compañera Paula Ruiz; Juan StMary, en la modalidad open sénior individual masculia; Aythami Quintana y su compañera Nur Hachawi, en el open mixto sub 23; y finalmente Víctor Javier Rodríguez, en el open mixto sénior junto a Miriam Vega (Club Escuela Piragüimo Aranjuez).

Por su parte, el Real Club Náutico de Gran Canaria aporta una palista a la selección española. Se trata de Lara Cellier, quien además de competir en la prueba sub 23 femenina individual, también lo hace en la cita mixta de su categoría junto al palista del Club de Vela Puerto Andraitx Josep Cifre.

No falta a la cita en aguas sudafricanas el Club Marlines de Lanzarote, que está representado en esta oportunidad por Ariadna Giménez en la modalidad júnior individual femenina y en la mixta, junto a Pau Sánchez (Club Nautic La Vila Joiosa).

Un maratón sobre el agua

Entre los 700 participantes que se ven las caras en las aguas de Durban, los grandes favoritos son los palistas sudafricanos, considerados como los precursores de esta modalidad deportiva. A diferencia de otras pruebas del circuito, en esta ocasión los participantes deben recorrer una distancia de 35 kilómetros, que supera en mucho los 20 o 25 kilómetros habituales, lo que convierte al Mundial en un maratón sobre las salvajes olas del Océano Índico.