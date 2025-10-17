Clase maestra de Tsunoda y Horikawa en el stage de judo del CD Lila

La cuarta edición del Stage Internacional CD Lila de judo alzó el telón en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria con una jornada inaugural que reunió a cerca de doscientos judocas canarios, del resto de España y del extranjero. Durante las tres jornadas de concentración, los participantes podrán disfrutar de entrenamientos, actividades y sesiones impartidas por figuras de talla internacional, como las japonesas Natsumi Tsunoda, campeona olímpica y tres veces campeona del mundo, y Megumi Horikawa, campeona del Mundo 2022, quienes continuarán con el legado que dejaron en anteriores ediciones, referentes mundiales como Shohei Ono, Takanori Nagase y Nikoloz Sherazadishvili, entre otros.

El evento se afianza como la cita perfecta para compartir conocimientos y aprender de los mejores talentos del concierto internacional y poner en valor la necesidad de construir una práctica deportiva que transmita valores como la igualdad, el esfuerzo el respeto, la convivencia y el compañerismo, cualidades inherentes a esta disciplina deportiva.

La jornada de apertura dejó la ponencia de Horikawa, que cerrará mañana con otra clase magistral, mientras que su compatriota Tsunoda tomará el relevo mañana, además del taller de judo que impartirá Minerva Montero y las clases de defensa policial que impartirán al Cuerpo Nacional de Policía.

Una policia nacional en activo

La experimentada luchadora grancanaria, Minerva Montero, será otra de las invitadas de lujo a una cita dedicada, principalmente, a la mujer. La grancanaria es medallista internacional en diversas disciplinas de lucha y miembro del Cuerpo Nacional de Policía. La que fuera primera deportista en lograr una medalla mundialista para España en la modalidad de lucha compagina su profesión con su impecable trayectoria en el alto rendimiento y es, por méritos propios, un ejemplo de constancia, compromiso y superación.

Tres figuras femeninas de enorme prestigio internacional que refuerzan la importancia que la cita deportiva concede al liderazgo femenino en el deporte, en general, y en el judo en particular. Con esta nueva edición, el CD Lila se reafirma en su compromiso con la promoción del judo en todas las edades y niveles y se consolida como uno de los clubes más activos y comprometidos en la formación de este deporte en Canarias.

La mujer en el judo

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó la importancia de visibilizar el deporte femenino en un evento de esta magnitud: «Es un gran acierto que el CD Lila haya apostado por dos judocas que, sin duda, estarán en el futuro en el salón de la fama del deporte y por una grande como es Minerva Montero, que además es de nuestra tierra. Este stage sirve para ofrecer una visión global de la participación femenina en el judo», aseguró.

El acto contó con la presencia del cónsul de Japon en Canarias, Yamada Shinji, quien agradeció al club anfitrión la decisión de contar con dos medallistas de una tierra plagada de grandes talentos en el mundo de las artes marciales.

Por último, el presidente del CD Lila y organizador del evento, Alfonso Cabral, expresó su deseo de que el stage sirva para aprender y entretener a los grandes protagonistas del evento.