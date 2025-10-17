BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
¡A por el oro! Jonay Caraballo y Raúl Vega se clasifican con España para la final del Europeo de baloncesto en silla de ruedas de Sarajevo
Los grancanarios van a luchar por ser campeones continentales tras vencer a Italia en un partido que se descantó en la primera mitad (84-50). El cuadro español se mide mañana (17.00 horas, 'YouTube') a Gran Bretaña para intentar consumar su revancha tras la final que perdieron ante los británicos en Rotterdam, Países Bajos, en 2023
Gran Canaria, a por la cima continental del baloncesto en silla de ruedas. Los grancanarios Jonay Caraballo y Raúl Vega lucharán mañana por conquistar el Europeo de la modalidad tras doblegar a Italia en las semifinales (84-50). El técnico ayudante y el exterior del Econy están protagonizando, junto al resto de componentes del combinado nacional, un campeonato de ensueño, no sólo por el hecho de alcanzar el partido por el metal más preciado, sino también por el gran nivel defensivo que han exhibido desde el inicio de esta cita en Sarajevo, Bosnia.
España dominó el choque desde el comienzo, marcando distancias de forma clara durante los primeros diez minutos. Una vez establecido su territorio, ya no hubo vuelta atrás. El cuadro dirigido por Abraham Carrión, entrenador principal, pisó el acelerador y antes del descanso había dejado muy atrás a los transalpinos, algo que rubricaron durante un tercer cuarto en el que solo permitieron a su rival anotar 9 puntos. Ya en el último periodo, todo se igualó más con el encuentro decidido, terminando con el bocinazo final que dio paso a la fiesta española sobre la pista.
Segunda final europea consecutiva y ante el mismo rival para España
Con este billete para la final, España alcanza su segunda final consecutiva de un Europeo, tras la ya lograda hace dos años en Róterdam, Países Bajos. En aquella selección no estaba Raúl Vega como jugador, aunque sí participó Jonay Caraballo, quien ya ejercía las labores de ayudante de Abraham Carrión. En esa ocasión, los españoles cayeron ante Gran Bretaña, una de las grandes potencias, así como la actual subcampeona olímpica, y mañana (17.00 horas, YouTube) volverán a verse las caras con los británicos para tratar de vengarse de la derrota sufrida en 2023.
En caso de conseguir el triunfo, sería la primera vez en la historia que España conquistase el trofeo de campeón de Europa, ya que en sus tres experiencias anteriores (París, Francia, en 1995, Walbrzych, Polonia, en 2019, y Róterdam, Países Bajos, en 2023) nunca alcanzó el primer puesto.
