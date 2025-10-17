Soliveres, Costes y Roberts, los tres aspirantes que luchan por el Frontón King

El Gran Canaria Frontón King 2025 ha alcanzado su momento más emocionante. En la tercera jornada, celebrada este viernes en la costa de Gáldar, se produjo la esperada entrada en competición de los 16 mejores del ranking mundial, entre ellos los seis aspirantes al título absoluto del circuito internacional de bodyboard IBC World Tour. Las condiciones iniciales fueron muy favorables, lo que permitió una jornada de gran nivel técnico y emoción en cada manga.

Los focos estaban puestos en los seis riders que pelean por el título mundial, y no defraudaron. Tristan Roberts, Pierre-Louis Costes y Armide Soliveres, actual campeón del mundo, ganaron sus respectivas mangas con actuaciones sólidas. En cambio, el brasileño Uri Valadão, líder del ranking, junto al también brasileño Gabriel Braga y el marroquí Badr Eddine, tendrán que jugársela en la ronda de repesca, un formato donde dos de cada tres competidores avanzan.

Valadão explicó tras su manga: "No logré conectar con las mejores olas; bajó un poco la fuerza y mis compañeros sí pudieron aprovecharlas. Estoy tranquilo, esto es parte del juego. Ahora toca centrarse y darlo todo en la siguiente ronda".

La dificultad de las condiciones fue evidente a medida que el día avanzaba, con un ligero viento que redujo el tamaño de las olas, aunque sin restar espectáculo. Para los técnicos del evento, esta variabilidad es una prueba de fuego: "Para ser campeón del mundo hay que ser polivalente y saber surfear en todo tipo de condiciones".

El Frontón King entra en su fase más intensa con los seis aspirantes al título mundial en acción / Jesús de León

Tristan Roberts deslumbra con la ola del día

Uno de los momentos más espectaculares fue protagonizado por el sudafricano Tristan Roberts, quien logró una puntuación de 9,5 gracias a un tubo doble extremadamente técnico y profundo, que arrancó la ovación del público. Su total de 17,25 puntos lo dejó muy por encima de sus rivales y lo sitúa como uno de los favoritos indiscutibles para llevarse esta última prueba del mundial.

El evento no solo acoge a los grandes nombres internacionales del bodyboard, sino que también sirve como plataforma para el talento local. Joaquín Soto, el galdense William Luján, Jonathan Vega, el lanzaroteño Paul Lecouey y el bicampeón mundial Amaury Lavernhe —francés residente en el norte de Gran Canaria— siguen en la lucha por conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario internacional.

Con cada manga, los riders locales demuestran que el Frontón no solo es una ola icónica, sino también el escenario ideal para que la cantera canaria muestre su nivel frente a los mejores del mundo.

Categoría júnior al rojo vivo

La jornada también avanzó en la categoría júnior, donde ya están definidos los cuartos de final. Con un formato renovado este año —todos los clasificados partían con las mismas opciones al título—, la intensidad y el nivel de las mangas han sido máximos.

El peruano Luciano Alba firmó la mejor ola del día en su categoría, gracias a un Air Roll Spin impecable en una sección técnica, obteniendo la máxima puntuación individual. Junto a él, siguen con vida en el campeonato los grancanarios Néstor Reyes y Alberto Pérez, los chilenos Cristóbal Tobar y Bastian Venegas, el italiano Damiano Bonazzi (afincado en Tenerife), el francés Louka Zaniotto y el australiano Jai Taylor.