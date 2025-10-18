Carlos Suneson se corona como campeón de España sénior de golf

El grancanario Carlos Suneson se proclamó de España Senior tras completar el recorrido de La Faisanera en Segovia. El isleño, que partía como líder en la vuelta final, tenía por detrás a cualificados rivales en un escaso margen. Y esa corta diferencia se mantuvo a lo largo de la última jornada. Si bien no dejó el primer puesto en ningún momento, el golfista insular tuvo que compartirlo tras su bogey en el 15, coincidentes con dos birdies casi consecutivos de Miguel Ángel Martín en el mismo hoyo 15 y en el 17.

Por tanto, todo se decidió en el Playoff. El primero que se juega en esta categoría, con dos jugadores que ya han batallado en otros torneos con estos hoyos extra. Miguel Ángel Martín tuvo un desempate de seis hoyos en Marruecos, con saldo a favor, y Suneson también recordaba un saldo positivo de dos victorias y una derrota en el Challenge Tour europeo.

El desempate se disputó en el 18 y esta vez Suneson estuvo más certero: un híbrido larguísimo, un hierro 9, chip y un putt para cerrar un birdie que le proporcionaba su segunda victoria en esta prueba, tras la conseguida en 2020.

Tras su victoria, Carlos Suneson mostró su satisfacción «por ganar por segundo año el Campeonato Nacional, porque me siento muy español». Tuvo palabras de aliento para Miguel Ángel Martín, «que es muy amigo mío y es una pena que en estos casos tenga que ganar uno».

El golfista onubense salió a la final a un golpe de Suneson, y con una vuelta formidable de 66 golpes (cinco birdies y ningún error) puso enorme resistencia hasta acabar compartiendo el mejor resultado del torneo, 202 golpes, aunque no pudiera compartir el trofeo.