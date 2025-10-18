Duelo de alto voltaje en Gáldar: el Automanía Luceros visita el Juan Vega Mateos

Los grancanarios afrontan este sábado un nuevo y exigente compromiso en casa ante un Automanía Luceros que llega en plena forma y con la moral en alto.

El Balonmano Gáldar Gran Canaria disputa este sábado, 18 de octubre, la sexta jornada del Grupo A de la Primera Nacional. Los pupilos de Aday Sánchez se medirán en el Polideportivo Juan Vega Mateos al Automanía Luceros, filial del Frigoríficos del Morrazo Balonmano Cangas, en un duelo que comenzará a las 20:00 horas.

El conjunto gallego, dirigido por Adrián Méndez, ha firmado un brillante inicio de temporada con cuatro victorias y una sola derrota, situándose en la parte alta de la tabla. El Luceros destaca por su estilo de juego ofensivo, rápido y dinámico, sustentado en el talento de jóvenes promesas y la experiencia de jugadores contrastados. Entre sus principales referencias se encuentran Iago Iglesias e Iago Fonseca, dos piezas clave en la parcela ofensiva que aportan ritmo, eficacia y liderazgo.

Por su parte, el Balonmano Gáldar buscará hacerse fuerte en casa y ofrecerle a su afición una nueva victoria. Tras varias jornadas de gran exigencia, los grancanarios confían en que la fortaleza del bloque y la intensidad defensiva sean las armas que les permitan frenar el juego veloz del conjunto gallego y sumar un triunfo de prestigio en su feudo.

El técnico Aday Sánchez ha convocado para este encuentro a:

Magnol Suárez, Hugo Gómez, Jesús Mendoza, Adrián Rivero, Nicolás Tavella, Guillermo Arencibia, Carlos Padrón, Saulo López, Fran Trujillo, Marvyn Santiago, Derek Pulido, Gonzalo Asensio, Álvaro Díaz, Cayetano González, Carlos Mederos y Alejandro Castellano.

El choque promete emociones fuertes y un gran ambiente en el Juan Vega Mateos, donde el Balonmano Gáldar intentará convertir la energía de su público en el impulso necesario para superar a uno de los rivales más potentes del grupo y seguir escalando posiciones en la clasificación.