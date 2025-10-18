Honores para el Pueblo Guanche por su triplete en la clausura del curso 2025

La Base Náutica Fernando Roque, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, acogió este sábado 18 de octubre la Gala de Entrega de Trofeos de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, un acto cargado de emoción, reconocimiento y orgullo por una temporada que volvió a poner de manifiesto la fortaleza y el arraigo de este deporte centenario en la isla.

El evento, presentado por Tino Cebral, comenzó con una actuación de timple de Germán López, acompañada de imágenes de la temporada, que sirvió como homenaje al mar y a la tradición marinera que caracteriza a la Vela Latina Canaria.

La presidenta de la Federación, María del Carmen Aragonés, dio la bienvenida a los asistentes —autoridades, boteros, patrocinadores y miembros del Comité de Regatas y aficionados— con un discurso en el que destacó los valores que definen a esta modalidad náutica. "La Vela Latina no es solo una competición; es una expresión del carácter de nuestro pueblo, valiente y solidario. Hemos afrontado una temporada marcada por la paciencia y la perseverancia, pero también por la unión y la pasión que nos distinguen", señaló Aragonés.

Durante la gala se rindió un sentido homenaje “in memoriam” a las personas vinculadas al deporte que fallecieron este año, con la proyección de un emotivo video y un minuto de silencio que fue acogido con respeto por todos los presentes.

Reconocimientos especiales y premios a la trayectoria

La Federación quiso reconocer también a entidades y personas que han contribuido al desarrollo y promoción de la Vela Latina Canaria. Entre los galardonados estuvieron el Centro Penitenciario Las Palmas I (por su vínculo durante 25 años con este deporte y el apoyo incondicional a todos los proyectos presentados), el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero (por su compromiso con nuestro deporte desde su época como concejal y que ha mantenido como consejero sin dejarnos caer en ningún momento con su apoyo político y personal), el cuerpo de GEAS de la Guardia Civil (porque siempre están ahí para ayudarnos desinteresadamente), el maquetista Jesús Maroto González, Pedro Cruz Santana "Patillas", José Luis López de Iniesta y la familia de Canal Deportivo de la productora TAK TV, por sus más de tres décadas de apoyo a los deportes minoritarios.

En el apartado deportivo, el protagonismo fue para los botes que brillaron durante la temporada. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se erigió como gran vencedor del año al conquistar el Campeonato Aguas de Teror, la Copa Cabildo de Gran Canaria y el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, firmando así un histórico triplete.

Le acompañaron en el podio del campeonato el Spar Guerra del Río, subcampeón, y el Portuarios Puertos de Las Palmas, que cerró la temporada en tercera posición.

El Villa de Agüimes Ybarra también destacó como subcampeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria y vencedor del Trofeo Federación, completando un año de gran nivel competitivo.

Asimismo, se entregaron los premios correspondientes a los concursos de la competición copera —Belén María, Fundación Fiestas Fundacionales, Guaguas Municipales, Autoridad Portuaria y Gobierno de Canarias—, con una gran presencia de público y representantes institucionales en el escenario para acompañar a los campeones.

Amplia representación institucional

El acto contó con la asistencia de destacadas autoridades como Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Carla Campoamor y Alberto Santana, concejales de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y Agüimes, respectivamente; además de representantes de la Autoridad Portuaria, Aguas de Teror, la Marina Las Palmas, el Ejército de Tierra y la Armada, y asociaciones empresariales.

Cierre con orgullo y mirada al futuro

La velada concluyó con unas palabras institucionales, que pusieron el broche a una noche de orgullo y emoción para la familia de la Vela Latina Canaria.

Con esta gala, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes pone fin a una temporada que, pese a las dificultades meteorológicas, volvió a demostrar la fuerza de una afición y una tradición que sigue creciendo año tras año.

"La Vela Latina no depende del viento que sopla, sino del espíritu de quien la hace navegar", recordó la presidenta Aragonés al despedir el acto, en una frase que resume el espíritu que guió a todos durante la temporada 2025.