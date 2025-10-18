La Marea Verde: doce años iluminando la noche capitalina
La Binter NightRun consolida su historia y volverá a teñir de verde las calles el próximo 1 de noviembre
La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria cumple doce años de historia convertida en mucho más que una carrera. Lo que nació en 2013 como un proyecto deportivo impulsado desde Canarias ha evolucionado hasta consolidarse como un referente nacional manteniendo intacta su esencia: unir deporte, solidaridad y sostenibilidad bajo el cielo nocturno.
El próximo 1 de noviembre, la marea verde volverá a inundar la capital grancanaria con su circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el recorrido tocará algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad — Las Canteras, la zona Puerto, Mesa y López y el Arsenal.
En esta edición, la organización refuerza su compromiso con la sostenibilidad ofreciendo a los corredores la posibilidad de renunciar a la medalla finisher, destinando el coste de las no entregadas a la Fundación Foresta.
Además, la Binter NightRun continúa avanzando en su compromiso por la inclusión y la igualdad, garantizando itinerarios adaptados e inscripción gratuita para deportistas con discapacidad, así como fomentando la paridad en la participación.
Una cita para disfrutar en familia y que une a la ciudad bajo el espíritu festivo y solidario de la marea verde
Más que una carrera
Más allá de la competición, la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una auténtica fiesta deportiva. La animación a lo largo del circuito, con música en vivo, batucadas y espectáculos, llena de energía cada rincón del recorrido, mientras los patrocinadores ofrecerán sorteos y sorpresas para los asistentes. Todo ello convierte a la carrera en una experiencia completa para disfrutar en familia, con un ambiente que combina deporte, ocio y convivencia. La cita se consolida así como una celebración colectiva que une a toda la ciudad bajo el espíritu verde de la Binter NightRun.
Doce años después de su primera edición, la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria sigue brillando como ejemplo de cómo un producto deportivo nacido en las islas Canarias puede crecer, innovar y proyectar los valores canarios.
