Oro histórico con sabor grancanario; Jonay Caraballo y Raúl Vega se proclaman campeones de Europa de baloncesto en silla de ruedas

Un oro inesperado, pero más que merecido. Jonay Caraballo y Raúl Vega se proclamaron campeones de Europa de baloncesto en silla de ruedas después de que España tumbara a Gran Bretaña en la final celebrada esta misma tarde en Sarajevo, Bosnia (69-72). De este modo, los dos grancanarios —entrenador y jugador del Econy— hacen historia con el combinado español, ya que, a lo largo de su trayectoria, la selección había perdido las tres finales continentales anteriores que había disputado, en 1995, 2019 y 2023, por lo que con este título supone el primero a nivel continental que engrosa sus vitrinas.

Además, esta victoria tiene un sabor especial: los británicos partían como favoritos para este encuentro, pero los pupilos de Abraham Carrión realizaron una actuación excelsa que les llevó a firmar con letras doradas una nueva página para el deporte nacional.

España rindió a un nivel fantástico

España comenzó dominando y marcó el ritmo del partido desde el inicio. Eso obligó a Gran Bretaña a ir a remolque durante todo el choque, aunque, como buena potencia que es, sacó a relucir su carácter para ir recortando distancias. Con esa inercia, los británicos llegaron a ponerse por delante en el marcador durante los últimos minutos del duelo. A pesar de ello, la escuadra española no tiró la toalla y, gracias a dos canastas —una de Onrrubia y otra de Ortega—, terminó por certificar la victoria para los hispanos.