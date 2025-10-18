Las Palmas C rescata un punto en el alambre ante el Mensajero

Las Palmas C se volcó para rescatar un empate ante el Mensajero (1-1). El equipo palmero se asentó en el partido con el paso de los minutos ante un filial muy intenso en los compases iniciales, que volvió a volcarse en la reanudación. Pese a ello, el Mensa se adelantó a la hora de juego y sufrió para mantener su mínima ventaja, que finalmente perdió en el minuto 90 tras la insistencia del cuadro amarillo.

El filial salió con máxima intensidad, con intención de adelantarse pronto. Josito dio el primer aviso al cabecear desviado un centro desde la izquierda de Robles, quien poco después estuvo a punto de aprovechar una indecisión de Arellano. En el minuto 12, Hiromi envió un trallazo al travesaño desde la frontal, y en la acción posterior Iker cabeceó fuera otro centro de Robles al segundo palo.

Por su parte, Michael pudo abrir el marcador a la contra al marcharse en velocidad y plantarse ante Mohedano, quien respondió con una parada de mérito. Seguidamente, Pipo disparó a la madera desde el borde del área en otra llegada del Mensajero, que con el paso de los minutos neutralizó la situación. Con llegadas en ambos lados, aunque con escasa sensación de peligro, acabó el primer tiempo.

Las Palmas C, gracias a un triple cambio, volvió a estirarse en la segunda mitad, y a los diez minutos de la reanudación Antonio superó al portero con un tiro escorado a la derecha, pero Airán le negó el gol a su compañero al meter la cabeza sobre la línea y desviar a la madera; en la continuación de la jugada, Aarón Jorge obligó a Arellano a despejar por bajo. Después, fue Airán quien disparó ligeramente elevado.

En una acción aislada a la hora de juego, Vianney filtró un balón por alto al borde del área dejando solo a Ale Ojeda, que no perdonó en el uno contra uno. Aprovechando el bajón anímico tras el 0-1, Ayoze Placeres rozó el segundo al cabecear un saque de falta lateral de Vianney, pero se topó con una gran estirada del portero amarillo.

Recuperado del golpe, el cuadro grancanario se volcó a la desesperada en la recta final. Así, Medina tiró alto libre de marca desde la frontal del área chica, Ryan golpeó junto a la base del palo y Antonio se topó con el larguero. Finalmente, la recompensa llegó en el minuto 90 tras un centro de Antonio que Iker peinó lo justo para llevar el balón a la red, haciendo el definitivo 1-1.