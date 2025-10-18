La pista municipal de bola canaria Florencio Arocha acoge la fase previa del Trofeo Rector de la ULPGC

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha asistido este sábado a la fase previa del Trofeo Rector de Bola Canaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada en la pista municipal Florencio Arocha, en el barrio de La Isleta. Esta jornada clasificatoria servirá para dilucidar los equipos finalistas que disputarán la fase final del torneo en las instalaciones deportivas del campus de Tafira.

Darias estuvo acompañada por la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán; el vicerrector de Cultura, Deportes y Activación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Miguel Álamo; y la presidenta de la Federación Canaria de Bola y Petanca, Alicia Suárez, junto a representantes del ámbito deportivo y universitario.

El Trofeo Rector es una iniciativa impulsada por la ULPGC que tiene como objetivo promover la práctica y divulgación de los juegos tradicionales canarios, acercándolos tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía. En la jornada de este sábado se enfrentaron 16 equipos integrados por alumnado de diversas edades de los distintos grados y los cursos de formación sénior que imparte la Universidad durante el presente curso académico.

La bola canaria es una disciplina profundamente arraigada en la identidad cultural del Archipiélago. Este juego tradicional canario consiste en lanzar una bola desde la marca de partida con el propósito de aproximarse lo máximo posible al boliche, utilizando las bolas del propio equipo.

El torneo se ha desarrollado en la pista municipal Florencio Arocha, una instalación que el pasado año fue objeto de mejoras por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD). Las actuaciones incluyeron la sustitución de las vallas perimetrales y la colocación de un cerramiento metálico en todo el recinto, que cuenta con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados destinados a la práctica tanto de la petanca como de la bola canaria.

Asimismo, en su compromiso con la preservación y promoción de los juegos tradicionales canarios, el Ayuntamiento ha destinado este año 245.400 euros a una línea específica de subvenciones dirigida a entidades que desarrollen actividades de promoción y divulgación de estas disciplinas a lo largo de la temporada 2024/2025.