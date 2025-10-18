El 'Sanfer' sucumbe a domicilio ante un sorprendente Real Unión de Tenerife

El Real Unión se asienta en la zona alta tras doblegar al San Fernando (4-2). El cuadro grancanario se adelantó pronto, pero el equipo santacrucero no bajó los brazos y volteó el marcador antes del descanso. En la segunda mitad, los tinerfeños pusieron tierra de por medio en dos ocasiones pese a la mejoría del Sanfer, que se volcó sin éxito con más corazón que cabeza.

Salió dubitativo el cuadro santacrucero, lo que aprovechó el San Fernando para dar el primer aviso a los dos minutos por medio de una falta de Pipa atrapada por Yan Carlos. Un minuto después, Ribalta se internó por el carril izquierdo y sirvió raso al primer palo, donde Traoré remató a la red.

El 0-1 hizo reaccionar a los tinerfeños, que no tardaron en hacerse con el dominio de la posesión y aproximarse al marco rival. Así, tras un primer testarazo alto de Andriu, llegó el empate de Nico pasado el cuarto de hora al rematar de primeras un centro raso de Javi Yanes desde la derecha.

El dominio del Real Unión continuó a lo largo de la primera mitad, con llegadas al área pero sin concretar ocasiones claras. Hasta que en el minuto 42, en una salida al contragolpe, Nico condujo hasta la frontal y con un tiro raso pegado a la base del poste le dio la vuelta al marcador.

El San Fernando lo intentó

Al regreso de vestuarios, el combinado grancanario trató de dar un paso al frente. Sin embargo, a la hora de juego, Azael, quien no llegó a rematar un córner al segundo palo, recogió el balón en el perfil diestro y colocó un centro al corazón del área que Daylo cabeceó a la red.

Con el 3-1, el San Fernando se vio obligado a volcarse y en el minuto 77, Edu Niebla, desvió con la mano un tiro de Felipe desde la frontal; el colegiado señaló la pena máxima y Edu Salles recortó diferencias.

En el minuto 88, Fermín desvió un testarazo de Gerardo tras un centro de Niebla desde la línea de fondo. Dos minutos después, el propio Niebla sacó directo desde la banda y tras botar en el área el balón llegó al segundo palo, donde Jorge Yanes solo tuvo que empujarlo para hacer el definitivo 4-2.