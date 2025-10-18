Sullivan salva un punto para Panadería Pulido San Mateo frente al Marino

Panadería Pulido y Marino se repartieron los puntos en un choque con dominio alterno (2-2). El conjunto marinista jugó mejor la primera parte y llegó con ventaja al intermedio. Por su parte, los de Yoni Oujo fueron superiores a lo largo del segundo tiempo, pero la actuación de Moha Ramos bajo palos solo permitió al San Mateo rescatar un punto en las postrimerías.

Salió mejor el combinado marinista, que generó las primeras aproximaciones al área, con Jesús perdonando la primera llegada clara al probar fortuna en lugar de jugar con su compañero Isma, quien esperaba libre de marca. Poco después, Gabri abrió el marcador al cabecear a la red un centro desde la derecha.

En una acción aislada pasado el primer cuarto de hora, Azael sacó un trallazo desde la frontal que desvió ligeramente un defensor, restableciendo el empate. Tras ello, las fuerzas se igualaron y ambos equipos buscaron un fútbol más directo, aunque era el Marino el que daba mayor sensación de peligro, obligando Fede a Gárate a desviar su lanzamiento de falta.

Restando ocho minutos para el final de la primera parte, Alberto volvió a adelantar al conjunto de Los Cristianos con un golpeo directo a la escuadra. En la réplica local, Joel no llegó por poco a rematar un centro de Sergio y con el 1-2 se llegó al descanso.

Moha Ramos salva los muebles

La situación cambió al regreso de vestuarios. El Panadería Pulido dio un paso al frente y buscó con insistencia el empate, ante un rival replegado en su parcela que sobrevivió gracias a la actuación bajo palos de Moha Ramos, quien le negó en dos ocasiones consecutivas el gol a Ale Gemelo.

Ya en el minuto 80, Ponce sirvió raso al primer palo y Sullivan apareció para hacer el 2-2. Solo un minuto después, Moha Ramos evitó la remontada al desviar los intentos de Joel y Sullivan, conservando así las tablas hasta el final.