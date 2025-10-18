El Tamaraceite va lanzado y se coloca como líder provisional tras tumbar al San Bartolomé

El Tamaraceite dormirá como líder provisional tras doblegar al San Bartolomé (2-0). El equipo grancanario llevó el peso del partido desde el inicio, aunque las ocasiones más claras fueron de los batateros. Pese a ello, un gol antes del descanso y otro de penalti a la hora de juego decantaron la balanza a favor delTámara, que supo dormir el partido en la recta final.

El Tamaraceite se hizo con el control de la posesión desde el inicio, aunque le costó sobrepasar a una sólida zaga rojiblanca que apenas concedió llegadas claras durante la fase inicial del partido, a excepción de algunos centros laterales de falta que no encontraron rematador.

Pese al dominio blanquiazul, fueron los batateros los que tuvieron las mejores ocasiones para adelantarse. La primera clara llegó alrededor del cuarto de hora por medio de Rayco, quien se internó por la izquierda y cruzó el balón junto al poste. Después, en una jugada embarullada en el área tras un saque de esquina de Kevin Castro, el propio Rayco cazó el balón muerto y lo envió alto a puerta vacía.

Al lado contrario del campo, Sergio Suárez disparó muy elevado y Bruno cabeceó fuera un saque de esquina; y ya al filo del intermedio, Saúl cabeceó cruzado a la red tras un centro de Daniel Ramírez desde la derecha. Con el 1-0 y sin nuevas acciones a reseñar terminó la primera parte.

El 'Támara' dominó tras el descanso

Al regreso de vestuarios el Tamara jugó cómodo y se limitó a dar movilidad al balón, hasta que recién cumplida la hora de juego, Keita derribó a Ramsés en el área y el colegiado señaló la pena máxima. Sergio Suárez se encargó del lanzamiento y con un tiro centrado hizo el 2-0.

A partir de entonces, el San Bartolomé trató de adelantar sus líneas y se lanzó al ataque con más corazón que cabeza, teniendo Pope la opción de recortar diferencias con un golpeo que no encontró portería. Por su parte, los de Iván Martín dejaron morir el partido y apenas pasaron apuros durante la recta final para mantener su ventaja.