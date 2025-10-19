Chus Trujillo debuta en el Arucas con un empate

SD TENISCA 1-1 ARUCAS TENISCA: Kylian; Mateo, Aarón (Adil, 82’), Amai, Viti (Antonio Samuel, 77’), Agoney, Riki, Airam Benito, Christian, Néstor (Jorge Gómez, 61’) y Edu Santana. ARUCAS: Samuel Rivero; Arrocha, Isaac, Iván Pérez (Asdrúbal, 57’), Aythami, Kevin Mendoza, Adrián Hernández (Jorge Pérez, 57’), Romero (Julen Pérez, 91’), Néstor Gordillo (Iván García, 75’), Dani Carnevali y Zullivan (Ibra, 75’). GOLES: 1-0.- (16’): Agoney. 1-1.- (57’): Aythami. ÁRBITRO: Javier Fernández López. Amonestó por el Tenisca a Airam Benito, Edu Santana, Amai y a Jorge Gutiérrez, desde el banquillo; y por el Arucas a Zullivan, Arrocha, Iván García y Romero.

El Arucas, gracias a un tanto de Aythami Artiles, conquistaba un punto en el estreno en el banquillo de Chus Trujillo, quien sustituía al destituido Jorge Muñoz. El cuadro aruquense empató en su visita al Tenisca en un duelo con dos partes bastante diferenciadas (1-1). El cuadro palmero, que dominó el primer tiempo, salió muy intenso y se adelantó por medio de Agoney al cuarto de hora. Por su parte, los aruquenses igualaron por medio del excapitán de la UD Las Palmas en una segunda parte en la que llevaron el dominio hasta los últimos compases, cuando el equipo local volvió a estirarse.

El Tenisca generó las primeras aproximaciones al área. De esta manera llegó el 1-0 al cuarto de hora. Agoney se hizo con el balón en el perfil diestro, se internó por el centro y colocó el balón en la escuadra. La primera llegada de la escuadra grancanaria no llegaba hasta el minuto 26, cuando Kevin Mendoza lanzó desviada una falta.

Con el paso de los minutos, el Arucas se sacudió el dominio palmero y trató de mantener el balón en su poder, entrando entonces el duelo en una fase más igualada. El local Agoney puso un centro que se paseó por el área sin encontrar rematador, mientras que la réplica visitante la tuvo Zullivan al obligar a Kylian a despejar su golpeo.

Kevin Mendoza perdona

En la segunda parte, el combinado aruquense adelantó sus líneas y jugó más en campo rival. Kevin Mendoza perdonó el empate a los diez minutos de la reanudación al cabecear desviado libre de marca. Fue el preludio del 1-1, pues un minuto después un testarazo de Aythami ponía la igualada.

El técnico tenisquista movió ficha y logró así contrarrestar la situación en los últimos compases. Amai estuvo cerca de adelantar a los palmeros con un disparo ajustado que no vio portería por poco; y ya en el minuto 95, Agoney tuvo la más clara al estrellar el balón en el travesaño.