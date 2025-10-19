El líder de Tercerea RFEF, el Lanzarote, le endosa una manita al Telde

FICHA DEL PARTIDO UD LANZAROTE 5-0 UD TELDE UD LANZAROTE: Ruymán; Javi Martín (Gopar, 60'), Machín (Moha, 72'), Pablo, Raúl, Traoré (Isaac, 65'), Loukou, Nami (Yeray Tavío, 72'), Álex Cruz (Junior, 60'), Mario y Lisandro. UD TELDE: Álex Medina; Pedro González, Luis Marrero (Hugo, 46'), Adrián Socorro (Ernesto, 70'), Gabri Dámaso (Gabo, 77'), Espino, Angelito (Óscar, 56'), Jeremi, Dani Molina, Adonay (Said, 46') y Dorian. Goles: 1-0.- (25'): Machín; 2-0.- (33'): Machín (pen.); 3-0.- (55'): Pablo; 4-0.- (65'): Nami; 5-0.- (89'): Moha. Árbitro: Ágata López García. Amonestó a los visitantes Angelito, Adonay y Said.

El líder Lanzarote no tuvo piedad del Telde, al que le endosó una manita y continúa como colista sin saber lo que es ganar (5-0). Pese al buen inicio del equipo teldense, Machín adelantó a los rojillos con dos goles consecutivos. Tras el receso, el conjunto grancanario volvió a dar un paso al frente, pero los de Ángel López fueron más efectivos y abrieron brecha por medio de Pablo. Después, Nami y Moha culminaron la goleada.

Trató de sorprender el Telde durante los primeros minutos, con un primer intento de Gabri Dámaso desde la frontal que repelió Ruymán, quien volvió a intervenir en la continuación de la jugada para taponar el golpeo de Adrián Socorro al palo corto escorado a la izquierda.

Con el paso de los minutos, el Lanzarote se fue acomodando en el partido y Machín tuvo la primera clara con un testarazo desviado. Después fue Mario quien probó fortuna desde el borde del área, encontrando la respuesta de Ale Medina.

Machín abre la lata

En el minuto 25, Machín recogió un servicio de Pablo a la espalda de la defensa y resolvió el mano a mano con un tiro raso ajustado al palo para abrir el marcador. Pocos minutos después, el propio Machín provocó una pena máxima que él mismo transformó en el 2-0 con el que acabaría la primera mitad.

El conjunto teldense intentó reengancharse al partido tras el receso, con Said probando a Ruymán en dos ocasiones consecutivas. Pese a ello, fue Pablo quien tuvo mejor fortuna al lado contrario cabeceando a la red un centro de Loukou a los diez minutos de la reanudación.

Ya con la balanza decantada hacia el bando rojillo, Nami hizo el cuarto de los suyos al cazar un centro de Loukou en el segundo palo tras pasearse por el área sin rematador; y al filo del minuto 90, Moha estableció el definitivo 5-0 rematando de primeras un servicio de Pablo al interior del área.