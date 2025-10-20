Ariadne Giménez conquista la plata en el Mundial de Kayak de Mar en Sudáfrica y consolida a Lanzarote en la élite internacional

La joven deportista Ariadne Giménez, natural de Lanzarote y miembro del Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote, ha firmado una actuación memorable en el ICF Canoe Ocean Racing World Championships 2025, celebrado entre el 11 y el 21 de octubre en Durban (Sudáfrica).

En este exigente evento internacional ha conseguido la medalla de plata en la prueba SS2 Mixto Junior junto a su compañero Pau Sánchez, así como una valiosa cuarta posición en la modalidad SS1 Junior Femenino, que la sitúan entre las mejores jóvenes promesas del kayak de mar a nivel internacional.

Un fin de semana de retos extremos para la selección española en Durban

Durban, reconocida por sus imponentes condiciones oceánicas, fue el escenario donde Ariadne y Pau completaron el sábado una travesía de 29 kilómetros a bordo del kayak doble (SS2 Mixto Junior). Se enfrentaron a olas de entre dos y tres metros de altura y corrientes intensas —características del famoso “downwind” sudafricano—, lo que exigió al límite la pericia y resistencia de los participantes. Gracias a un excelente entendimiento y esfuerzo conjunto, el dúo logró alzarse con la segunda posición mundial y contribuyó a consolidar a España como una de las naciones más competitivas en la categoría junior.

La dureza de la prueba quedó patente en las palabras de la propia Ariadne: “Ha sido el fin de semana más duro y a la vez más bonito de mi vida. Con Pau en el SS2 nos entendimos desde el primer momento y disfrutamos cada ola. El SS1 en solitario fue todavía más extremo, pero di todo por mi club, mi familia y Canarias”, reconoció la piragüista tras el campeonato.

Rendimiento sobresaliente en la modalidad individual

Sin apenas tiempo para descansar, Ariadne volvió el domingo al agua, esta vez en solitario, para participar en la exigente prueba SS1 Junior Femenino, completando nada menos que 35 kilómetros en condiciones particularmente complicadas: vientos de más de 30 nudos y olas superiores a tres metros. Estas circunstancias convirtieron tanto la salida como la llegada en la playa en desafíos impredecibles para todas las competidoras.

La palista lanzaroteña finalizó cuarta del mundo, quedándose a tan solo dos minutos de subir de nuevo al podio. Este resultado refrenda su capacidad de adaptación física y mental frente a la adversidad, tras sumar más de 70 kilómetros en menos de 48 horas en uno de los escenarios naturales más imponentes para la práctica del kayak de mar, rodeada de la rica vida marina del Índico, incluyendo delfines, tiburones y ballenas.

Impulso para el piragüismo de Lanzarote y Canarias

El éxito de Ariadne ha sido destacado por el Club Marlines de Lanzarote, cuya sede se encuentra en Arrecife, que subraya el protagonismo de la deportista de solo 17 años como embajadora del deporte insular y regional en el panorama internacional. Su logro confirma el crecimiento y proyección del piragüismo canario, disciplina que en los últimos años ha obtenido reconocimiento por los buenos resultados en campeonatos nacionales e internacionales.

La participación de Ariadne en el Mundial de Sudáfrica solidifica la posición de Lanzarote y Canarias como referentes de la formación y promoción de jóvenes talentos deportivos, avalando el trabajo serio y continuado de los clubes y federaciones insulares.