El líder Lanzarote no tiene piedad del colista

El Lanzarote, líder del grupo canario de Tercera RFEF igualado a puntos con el Atlético Paso palmero, no tuvo piedad de un Telde que continúa como colistay sin saber lo que es ganar después de siete jornadas (5-0). Pese al buen inicio del equipo teldense, Machín adelantó a los rojillos –ayer de rosa con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama– con dos goles consecutivos. Tras el descanso, el conjunto grancanario lo volvió a intentar, pero los de Ángel López fueron más efectivos y certificaron la manita con los tantos anotados por Pablo, Nami y Moha.

Trató de sorprender el farolillo rojo en los primeros minutos. Gabri Dámaso lo intentó desde la frontal y repelió el disparo el meta Ruymán, quien volvió a intervenir en la continuación de la jugada para taponar el golpeo de Adrián Socorro al palo corto.

Con el paso de los minutos, el Lanzarote se fue acomodando sobre el césped y Machín tuvo la primera opción clara con un testarazo desviado. Después, Mario probó fortuna desde el borde del área, encontrando la respuesta del portero Ale Medina.

En el minuto 25, Machín recogió un servicio de Pablo a la espalda de la defensa y resolvió el mano a mano con un tiro raso ajustado al palo para abrir el marcador. Poco después, el mismo provocó una pena máxima que él mismo transformó en el 2-0 con el que acabaría la primera mitad.

El conjunto teldense intentó reengancharse al partido tras el receso, con Said probando a Ruymán en dos ocasiones seguidas. Pese a ello, fue Pablo quien tuvo mejor fortuna al lado contrario cabeceando a la red un centro de Loukou a los diez minutos de la reanudación. Ya con la balanza decantada hacia el bando lanzaroteño, Nami hizo el cuarto de los suyos al cazar un centro de Loukou en el segundo palo; y al filo del minuto 90, Moha estableció el definitivo 5-0.