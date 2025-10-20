David Silva y Pedro quieren regalar a Canarias un partido único

Que sea un acontecimiento inolvidable. Es el propósito con el que ya trabaja la Fundación Pedro Rodríguez bajo la tutela de su presidente, el futbolista de la Lazio y campeón del mundo con la selección española, quien podría poner el broche de oro a su ejemplar carrera deportiva con un partido en el estadio donde nunca jugó como local, el Heliodoro Rodríguez López. Y además, en el marco del largo itinerario de hitos y proyectos que servirán para soplar las 100 velas por su aniversario, que la instalación chicharrera cumplió el pasado verano, aunque la celebración queda para el venidero 2026, según acaba de confirmar el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso. "Hablamos de eventos muy potentes y no tendría sentido desarrollarlos de forma precipitada; lo que se busca es que los disfrute la afición", ha dicho el dirigente popular.

Por lo pronto, Pedro y su equipo de trabajo ya se han puesto en contacto con la corporación insular –propietaria del Heliodoro– para sondear qué fechas del próximo verano estarían disponibles para el alquiler del campo. El evento que ya proyectan desde la Fundación apunta al verano de 2026, en pleno Mundial de Estados Unidos y ya con el CD Tenerife de vacaciones, incluso si al equipo blanquiazul le tocase disputar los playoff por el ascenso a Segunda, un trámite del quese librarían si acabasen por abrochar el anhelado cambio de categoría por la vía rápida y desde la primera posición.

Heliodoro Rodríguez López. / CD Tenerife

El caso es que Pedro Rodríguez quiere «devolver a la afición de Tenerife todo el afecto y cariño que la Isla le ha brindado a través de los años», primero en el FC Barcelona y a continuación durante sus periplos en Chelsea, Roma y Lazio;y por supuesto a lo largo de su brillante segmento con la selección, con la que ganó un Mundial y una Eurocopa. Si bien hay diferentes alternativas sobre la mesa, la que va ganando enteros es un amistoso bajo el formato Amigos de Pedro vs Amigos de Silva, en un plan que permitiría implicar al otro canario que ha sido campeón planetario;y que convertiría la ocasión en un tributo de la Isla a dos de los grandes referentes del fútbol en el Archipiélago.

La intención de la organización es no escatimar en inversión y recursos, con el firme propósito de que el evento tenga alcance internacional y esté a la altura de la carrera de sus dos protagonistas. En este sentido, la idea que parió Pedro ya ha dado su primer paso adelante con la comunicación inicial de su Fundación con el Cabildo. Entretanto, hay otras gestiones ya en marcha, como la incorporación al proyecto de varios patrocinadores privados y la invitación planteada a otros muchos campeones del mundo que podrían reunirse en Tenerife a lo largo de un fin de semana para la historia. No en vano, el propio Rodríguez Ledesma confesaba en una entrevista en EL DÍA que la Federación ya trabaja para reunir a todos los protagonistas del título mundial de Sudáfrica en un gran evento que tendría lugar a lo largo de 2026. Pues bien, el Heliodoro podría congregar a unos cuantos. Al menos, a todos aquellos a los que sus compromisos profesionales o publicitarios no obliguen a estar en Estados Unidos por esas fechas.

El plan

Pedro y Silva comandarían dos selecciones que se enfrentarían durante 90 minutos con dos entrenadores ilustres a los mandos, y con una muy notable participación de futbolistas canarios, así como la representación, que también la habría, por parte de los dos principales clubes de las Islas, CD Tenerife y UD Las Palmas. En esta dirección, la buena relación de Pedro con la propiedad y la presidencia blanquiazules invita a un fácil acuerdo para que el club blanquiazul se implique al máximo. Más todavía si para entonces tuviera un ascenso reciente por celebrar.

Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol... Los nombres de los posibles invitados están en la mente de todos. Pero seguro habrá que añadir los de aquellos amigos isleños que Pedro y Silva tienen regados en diversas latitudes y que, en el caso del atacante de la Lazio, han sido protagonistas de su campus o de las actividades de la Fundación a lo largo de las últimas temporadas: Teto, Kirian, David Rodríguez, Aarón Martín, Alberto Moleiro o Ayoze Pérez, si es que no va convocado para el Mundial. Lo más parecido a una selección canaria sobre el tapete del centenario Heliodoro Rodríguez López.

Una trayectoria ejemplar

El evento vendría barnizado por otros muchas actividades adicionales para los invitados. Pero el proyecto, aunque con fecha prevista y plan de trabajo ya pergeñados, está ahora pendiente de la luz verde del Cabildo y, a continuación, del impulso que le den los patrocinadores para ocuparse de traer a Tenerife a todas las leyendas (canarias y mundiales) que Pedro quiere traer hasta convertir el acontecimiento en la presumible gran traca final a su carrera de oro y brillantes.

Pedro Rodríguez celebra un gol con los colores del Lazio. / Efe

Nacido en Tenerife en 1987, el jugador criado de Abades aterrizó muy joven en La Masia. Fue Pep Guardiola quien le dio la alternativa con el primer equipo del FC Barcelona, con el que ganó todos los títulos posibles, entre ellos la Liga de Campeones, que levantó en tres capitales diferentes (Londres, Roma y Berlín). Aunque sí jugó en el Heliodoro, lo hizo como visitante con el Barça de Pep Guardiola. Un tiempo después, se convirtió en el primer futbolista de la historia en hacer un gol en todas las competiciones posibles. En Sudáfrica levantó un Mundial, hito que parecía impensable, y lo hizo junto al también canario David Silva.

Tras triunfar en todos los escenarios del planeta, Pedro apura los últimos coletazos de su carrera ejemplar en la Serie A italiana. Pero tiene un reto pendiente: devolver las toneladas de cariño que ha recibido durante estos años con un regalo para su Isla. Si va todo bien, en junio del año próximo podrá hacer realidad su gran deseo. Un proyecto que ya diseña con sus más íntimos y que podría ser un inmejorable colofón a una trayectoria perfecta.