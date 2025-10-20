El piragüismo grancanario brilla en Sudáfrica: Los hermanos St. Mary, plata y bronce en el Mundial

Dos grancanarios entre la élite mundial del piragüismo. Pablo y Julián St. Mary se colgaron durante este pasado fin de semana dos medallas en el Campeonato del Mundo de Surfski, la cita más importante del calendario internacional del kayak de mar. Los dos palistas del Club Amigos del Piragüismo viajaron hasta Durban (Sudáfrica) con la intención de codearse con los mejores del planeta, y lo acabaron consiguiendo, ya que ambos subieron al podio después de una gran actuación. Además, la lanzaroteña Ariadne Giménez, representante del Club Marlines de Lanzarote, consiguió la medalla de plata en la prueba mixta juvenil junto a su compañero Pau Sánchez, así como una valiosa cuarta posición en la modalidad individual.

El resultado más destacado del campeonato entre los grancanarios fue el subcampeonato del mundo conseguido por Pablo St. Mary, junto a la valenciana Sara Mengual, en la categoría sub 23 doble mixto. La pareja firmó una regata impecable, muy técnica y exigente, alcanzando esa segunda posición. Asimismo, el palista rozó el podio al finalizar cuarto en la prueba individual sub 23, confirmando así el excelente nivel que demostró a lo largo de todo el evento.

Mientras tanto, Julián St. Mary completó un campeonato de altísimo nivel y se colgó la medalla de bronce en la prueba individual juvenil, logrando también quedarse muy cerca de los metales en la prueba de embarcación doble.

Judit Vergés, doble Top 5 mundial

En la categoría absoluta femenina, Judit Vergés volvió a situarse entre las mejores del mundo. La deportista del Club de Las Alcaravaneras fue quinta en la prueba individual y cuarta en la modalidad doble mixta, una regata dominada por las potentes palistas sudafricanas. Durante buena parte del recorrido, Vergés y su compañero marcharon en tercera posición, pero en la llegada a la playa de Amanzimtoti, la fuerte rompiente, con olas de más de dos metros, provocó una caída que les hizo perder el podio en los últimos metros.

También en categoría absoluta, Esteban Medina y Paula Ruiz completaron una excelente actuación, finalizando quintos en la modalidad doble, mientras que Jorge Vila del Rosario y Chloe Bunnet alcanzaron la sexta plaza. Asimismo, Víctor Rodríguez junto a Miriam Vega ocuparon la decimocuarta posición.

En la categoría sub 23 doble, Kiko Quintana y Diana Hernández se quedaron a las puertas del podio con un cuarto puesto. En la misma categoría mixta, Nur Hachawi y Aythami Quintana cruzaron la meta en décima posición. En las pruebas individuales, Quintana logró un noveno puesto en sub-23, dentro del Top 10 mundial, y Santi Benítez cerró su primera participación internacional con una meritoria decimoctava posición en juvenil.

Gran Canaria, una referencia

El Club Amigos del Piragüismo viajó hasta Sudáfrica con una expedición formada por doce palistas y reafirmó su presencia entre la élite mundial, destacando que Judit Vergés, Jorge Vila del Rosario, Julián St. Mary Palmero y Pablo St. Mary compitieron representando a la selección española. De este modo, la entidad insular cierra su participación en el Mundial con un balance histórico y reafirma el excelente nivel del piragüismo grancanario, que continúa entre las mejores potencias del mundo.