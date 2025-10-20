Sergio Camarero, entrenador del CV Guaguas: «El más mínimo error te puede dejar sin jugar la Champions»

¿Qué balance hace de todo el trabajo que se ha realizado en una pretemporada tan larga y con tantos amistosos disputados?

Este año hemos tenido una pretemporada más larga de lo habitual porque se retrasó el inicio de la Superliga con motivo de la celebración del Mundial. Hemos tenido tres o cuatro semanas de más en cuanto a la preparación. A estas alturas la temporada pasada ya habíamos disputado la Copa Ibérica, la Supercopa, alguna eliminatoria previa de la Champions y algún partido de la Superliga. Se ha hecho larga, por eso hemos intentado competir lo máximo posible. Estoy muy contento, a pesar de las típicas lesiones de pretemporada, porque hemos repartido los minutos y hemos podido ver a todos los jugadores y el balance general es positivo. Todos han podido coger el ritmo y ahora empieza lo realmente importante.

¿En qué cambia este Guaguas con respecto al del curso anterior?

Hemos aportado un poco más de experiencia y de calidad. El nivel de las cuatro nuevas incorporaciones ha permitido también subir el nivel de los entrenamientos. Buscamos que el equipo sea más competitivo ante eventuales lesiones o si algún jugador no atraviesa por un buen momento, poder hacer un cambio y que se mantenga el mismo nivel que cuando juegan los jugadores titulares.

No todos los días puede tener un equipo en su vestuario a un jugador de la calidad y de la trayectoria de Osmany Juantorena, ¿qué le está aportando al equipo?

Él salió recientemente de una operación en el hombro y por eso hemos tenido mucho cuidado para que se vaya adaptando y recuperando del todo. En pretemporada sufrió también una pequeña lesión en la rodilla y eso también condicionó un poco su preparación. Lleva dos semanas muy buenas entrenando en las que su evolución ha ido a más. No vamos a descubrir ahora a un talento como él, pero lo vamos a tener que seguir cuidando muchísimo, porque no está ya para jugar 50 partidos y por eso tenemos que reservarle para los momentos importantes. Nos podrá ayudar para jugar los 20 o 30 partidos más importantes, por ahora. Si él sigue creciendo y evolucionando como lo está haciendo, para nosotros es fantástico tenerlo y veremos hasta donde podemos llegar. Nos da un salto de calidad muy grande, es muy competitivo y le gusta ganar.

¿Está satisfecho con la plantilla que se ha confeccionado para la temporada que les espera?

Sí. Este es mi equipo. Es algo que le diría lo mismo cada año. Lo único que tenemos que hacer es trabajar y formar un grupo compacto, porque eso es lo que nos va a permitir sacar adelante los partidos en los momentos complicados. La liga ha crecido muchísimo y el rival que nos ha tocado en la primera eliminatoria de la Champions -Máv Foxconn Székesfehérvár, de Hungría- es muy potente. No nos vamos a encontrar a ningún rival fácil.

¿Qué destaca de los húngaros?

Es la primera vez que disputan las rondas previas de la Champions, pero son los actuales campeones tanto de la Copa como de la Liga húngara. Es un equipo muy fuerte físicamente. Cuentan con Redi Bakiri, que es un receptor con experiencia en Italia, en Turquía y en Polonia, con mucha sapiencia y que es muy buen atacante; además, tienen a Redjo Koçi, que mide casi 2,05 metros, que es muy potente. Son un equipo que juega muy bien al voleibol. Nos vamos a encontrar un pabellón lleno. En Champions no hay rivales fáciles, todos son buenos y vamos a tener que jugar a un nivel muy alto para poder pasar esta primera eliminatoria, porque va a ser duro.

Al menos en esta ocasión cuentan con la ventaja de que pase lo que pase en la ida, la vuelta se disputará en el Arena ...

Está claro que el factor cancha es muy importante en este tipo de competición. Puede pasar cualquier cosa. Si nosotros jugamos bien tendremos muchas opciones de ganar allí. Jugar la vuelta en casa con nuestra gente pienso que puede ser clave. Cualquiera de los dos puede ganar y pasar a la segunda eliminatoria.

Teniendo en cuenta que el sábado debutan en la Superliga ante el Cisneros, ¿la idea es reservar jugadores de cara a ese derbi o centrarse sólo en este primer partido europeo?

Tenemos puestas todas nuestras fuerzas en el primer partido de la previa de la Champions. Es importantísimo porque al más mínimo error te puedes quedar fuera de la competición y te vas a la CEV Cup. Cuando terminemos ese partido ya nos centraremos en el encuentro con el Cisneros. Ya no paramos, es competir y como bien dice el Cholo Simeone, aquí tenemos que ir partido a partido y tener a la gente preparada y motivada.