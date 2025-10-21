Gran Canaria fue considerada en sus años de esplendor como una de las capitales del ajedrez mundial

El Maestro Internacional de Ajedrez, José García Padrón (Arucas, 23-03-1958), ofreció el pasado viernes día 10, en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Mesa y López, una interesante conferencia con el Ajedrez como tema a impartir.

El veterano Maestro Internacional tuvo una intervención que los ajedrecistas catalogamos de magistral, al lograr en una hora de actuación, resumir el qué y el cómo de un juego milenario que aglutina en sus 64 casillas la filosofía y vigencia de tres mil quinientos años de antigüedad y de esparcir su grandeza por los cinco continentes.

En efecto, y tras la presentación del acto por parte del responsable de la Sala Ámbito Cultural, D. Pablo Sabalza, el maestro comenzó a hilvanar la prehistoria del ajedrez, que nació en la India (“chaturanga”), y que, sin prisa pero sin pausa, se introdujo en los centros más afamados de cada época.

Habló de su llegada a Europa de la mano de los árabes, de sus años de esplendor en los reinados de los Reyes Católicos y Felipe II, con el clérigo Rui López de Segura como número uno y campeón mundial oficioso.

Se detuvo en desgranar el auge del ajedrez en España en los siglos XIX y XX, desde la creación de la Federación Española en 1927 hasta campeones como Manuel Golmayo o Ramón Rey Ardid, médico psiquiatra y ganador de 13 títulos nacionales.

Gustavo J. Navarro Nieto: Matrícula de Honor

El maestro aruquense recuperó la memoria de los hermanos Gustavo Julio y Félix Navarro Nieto, militares que llegaron a Las Palmas en 1898, y cuyo legado ha sido clave en la historia del ajedrez en Canarias.

En su trilogía, El juego de nuestras vidas: orígenes del ajedrez canario, el juez y escritor Ricardo Moyano rescata la figura de Gustavo J. Navarro Nieto, pionero del ajedrez en Canarias, activo entre 1900 y 1938 y participante en campeonatos nacionales.

Gustavo J. Navarro Nieto, subraya García Padrón, merece la calificación de Matrícula de Honor por su contribución al ajedrez canario y por el legado familiar que lo continúa homenajeando.

Fundador de La Provincia

D. Gustavo J. Nieto también fundó el periódico La Provincia en 1911, participó en la lucha por la división provincial canaria y fundó instituciones como el Real Club Náutico y el Club Metropole.

Ajedrez Canario

Pepe García realizó una completa revisión de la historia del ajedrez canario, destacando figuras como Germán Pírez, combatiente republicano y número uno en las islas a finales de los años 40.

Años 40-60

El ajedrez de Las Palmas fue impulsado por Ramón Rúa Figueroa, organizador de una mítica simultánea con Alekhine en 1945, y posteriormente por Pedro Lezcano, poeta, humanista y referente del tablero.

Se inicia el milagro

Con la llegada de Dumesnil, Marrero Portugués y Betancort a la Federación, se inicia el llamado “milagro del ajedrez canario”, destacando el sextangular de 1959 con Arturo Pomar y otros grandes jugadores.

Luego vendría el Campeonato de España 1964 en el Club Náutico y otros hitos como el ascenso meteórico de Juan Pedro Domínguez, ganador del sextangular.

1967: El gran chupinazo

En octubre de 1967, Ángel Fernández gana el Campeonato de España, hecho que impulsó una nueva estructura del ajedrez en Gran Canaria con clubes y ajedrez escolar.

Edad de oro

El maestro repasó lo que denominó la Edad de Oro del ajedrez canario (1967-1996), citando torneos históricos como:

Match de Candidatos Larsen–Uhlmann

Torneos Internacionales Ciudad de Las Palmas (1972-1980)

Interzonal 1982 con Petrosian y Smyslov

con Petrosian y Smyslov Simultánea de Kasparov en 1989

en 1989 Supertorneo Mundial 1996 con cinco campeones del mundo

También mencionó logros del Club Caja Insular, como 7 títulos por equipos, y 35 ediciones del Open El Corte Inglés, además de 3 campeones de España individual.

Títulos y figuras

Destacó a los 7 Maestros Internacionales (incluido él mismo), 10 Maestros FIDE, 1 Gran Maestra Femenina (Sabrina Vega) y 3 Maestras Internacionales Femeninas FIDE, además de 11 títulos femeninos de España.

Otros eventos clave fueron el Memorial Pedro Lezcano, el Torneo Internacional Vega de San Mateo y el reconocimiento de Gran Canaria como capital del ajedrez mundial por la FIDE.

Coloquio final

García Padrón subrayó el papel de la mujer en el ajedrez, con Sabrina y Mary Pino García como referentes, y agradeció el apoyo de La Caja Insular de Ahorros y El Corte Inglés.

Como ruego final, pidió a las instituciones oficiales recuperar el apoyo al ajedrez como herramienta cultural y formativa.

Brillante currículo

José García Padrón está considerado el mejor ajedrecista nacido en Canarias, campeón de España 1983, campeón nacional por equipos 7 veces, y vencedor de partidas ante leyendas como Mijail Tal, Korchnoy y Bent Larsen.

La muerte de Alekhine

El campeón del mundo Alexander Alekhine murió en 1946 en Estoril, en circunstancias misteriosas. Su última simultánea en Las Palmas fue en noviembre de 1945, con 24 victorias, 5 tablas y 1 derrota.