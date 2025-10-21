El Hospital Insular de Gran Canaria estrena tenis de mesa adaptado para pacientes con lesión medular gracias a la Fundación DISA

La Fundación DISA ha puesto en marcha un proyecto de tenis de mesa adaptado en la quinta planta del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, enfocado en la rehabilitación y la socialización de pacientes con lesión medular, principalmente parapléjicos y tetrapléjicos.

La actividad se desarrolla todos los lunes por la tarde en la terraza del centro hospitalario, con la guía de una monitora acreditada por la Federación Canaria de Tenis de Mesa. En las primeras cinco sesiones, diez pacientes han participado activamente, beneficiándose de una experiencia deportiva adaptada a sus necesidades. El programa contempla un total de catorce sesiones, a celebrarse hasta diciembre de 2025.

Apoyo integral al deporte adaptado

Fundación DISA ha dotado a la unidad de mesas de ping pong, raquetas y pelotas, además de asumir los honorarios de la profesional responsable de la actividad. Esta acción se integra en la filosofía de la fundación, orientada al apoyo de colectivos vulnerables y la promoción del deporte como herramienta de inclusión.

Eduardo Martínez, presidente de la vida sigue en positivo, junto a paciente de U. Medular del Hospital Insular. / Rubén Grimón

Colaboración entre entidades para el bienestar de los pacientes

El programa, desarrollado en coordinación con la Unidad de Lesionados Medulares del hospital y la asociación La vida sigue en positivo, pretende ofrecer alternativas de ocio y romper la rutina hospitalaria, creando espacios de encuentro y motivación para los pacientes.

Además de esta iniciativa, la Fundación DISA ya venía realizando otras actividades adaptadas, como la boccia, un deporte especialmente diseñado para personas con discapacidad física grave, donde también han facilitado materiales específicos para consolidar su práctica entre los usuarios.

El deporte como motor de inclusión

Con el impulso de este proyecto, Fundación DISA reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad en Canarias, demostrando el valor del deporte adaptado en la mejora de la calidad de vida.