Juan Carlos Socorro regresa a la UD San Fernando: un catedrático en ascensos en una Tercera caliente

Juan Carlos Socorro, un eterno de los banquillos, que regresa a la UD San Fernando de Tercera RFEF. El exjugador de la UD vuelve a tomar las riendas del club sureño tras su último paso por la UD Lanzarote. Socorro suple a Israel Quintana que fue destituido esta mañana.

Segundo de Juan Manuel Rodríguez y de Sergio Lobera en el banquillo de la UD Las Palmas, es un histórico y referente del club amarillo, tras defender esa camiseta en 286 partidos y bautizado como la 'zurda de oro'. Es una Tercera de banquillos calientes, ya que en las últimas fechas Chus Trujillo llegó al Arucas. El Sanfer se quedó a las puertas del pasado ascenso a la Segunda RFEF tras quedar eliminado por el Girona B. Desde el club sureño, que ahora se miden al Albacete en la Copa del Rey, confirman la llegada de Socorro.