Juan Carlos Socorro regresa a la UD San Fernando: un catedrático en ascensos en una Tercera caliente
El que fuese asistente de Lobera y Juan Manuel Rodríguez en la UD Las Palmas ya subió a Segunda RFEF con los sureños y el Panadería Pulido San Mateo
Juan Carlos Socorro, un eterno de los banquillos, que regresa a la UD San Fernando de Tercera RFEF. El exjugador de la UD vuelve a tomar las riendas del club sureño tras su último paso por la UD Lanzarote. Socorro suple a Israel Quintana que fue destituido esta mañana.
Segundo de Juan Manuel Rodríguez y de Sergio Lobera en el banquillo de la UD Las Palmas, es un histórico y referente del club amarillo, tras defender esa camiseta en 286 partidos y bautizado como la 'zurda de oro'. Es una Tercera de banquillos calientes, ya que en las últimas fechas Chus Trujillo llegó al Arucas. El Sanfer se quedó a las puertas del pasado ascenso a la Segunda RFEF tras quedar eliminado por el Girona B. Desde el club sureño, que ahora se miden al Albacete en la Copa del Rey, confirman la llegada de Socorro.
- Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»
- ¿Por qué es tan importante la panadería de Las Palmas de Gran Canaria con una orden de cierre? Una historia de harina, lotería y cartillas de racionamiento
- Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
- Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria tras hallar la Policía Nacional 140.000 euros ocultos en una motocicleta
- El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década
- Una científica de Stanford se enamora de Canarias: 'Lo tienen todo para hacer ciencia disruptiva
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Vicente Díaz, arquitecto: 'Seguimos viviendo en casas pensadas para el siglo pasado