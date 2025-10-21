La Policía Nacional acerca su formación en defensa personal al Seminario de Judo del Club Deportivo Lila

El Club Deportivo Lila acogió recientemente una edición de su reconocido Seminario de Judo, que contó en esta ocasión con la participación activa de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

El evento, dirigido a practicantes y entusiastas de las artes marciales, se convirtió en punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre el cuerpo policial y los asistentes.

Defensa policial y técnicas profesionales al alcance de la ciudadanía

Durante la jornada, agentes especializados de la Policía Nacional ofrecieron una clase práctica de defensa policial, mostrando técnicas y ejercicios que forman parte de la preparación continua de los funcionarios.

Clase de defensa policial impartida por la Policía Nacional en el Seminario de Judo del Club Deportivo Lila / P. N.

Esta sesión permitió acercar al público los principios de TAIP (Técnicas de Autoprotección e Intervención Policial), esenciales para la seguridad de los agentes y para la protección ciudadana en situaciones de riesgo.

Instructores de prestigio y reconocimiento internacional

La formación estuvo a cargo de profesionales de amplia experiencia, entre ellos Pedro Jacinto García Pérez, reconocido como formador de formadores y luchador de trayectoria internacional, quien ha representado a Canarias y a España en distintas competiciones a nivel mundial. Su labor refuerza la calidad y actualización del adiestramiento policial.

Un puente entre seguridad y deporte

Este tipo de iniciativas, enmarcadas en la colaboración entre instituciones, contribuyen a reforzar la confianza y el respeto mutuo entre la Policía Nacional y la sociedad, mostrando el trabajo especializado y la disciplina que demanda la función policial. Además, potencian el conocimiento mutuo y los valores compartidos en ámbitos como el deporte, la seguridad y la convivencia.