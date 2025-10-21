Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artes Marciales

La Policía Nacional acerca su formación en defensa personal al Seminario de Judo del Club Deportivo Lila

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias participa en una jornada práctica de formación y acercamiento social

La Policía Nacional imparte una clase de defensa policial en el Seminario de Judo del Club Deportivo Lila

La Policía Nacional imparte una clase de defensa policial en el Seminario de Judo del Club Deportivo Lila / Policía Nacional

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Club Deportivo Lila acogió recientemente una edición de su reconocido Seminario de Judo, que contó en esta ocasión con la participación activa de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

El evento, dirigido a practicantes y entusiastas de las artes marciales, se convirtió en punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre el cuerpo policial y los asistentes.

Defensa policial y técnicas profesionales al alcance de la ciudadanía

Durante la jornada, agentes especializados de la Policía Nacional ofrecieron una clase práctica de defensa policial, mostrando técnicas y ejercicios que forman parte de la preparación continua de los funcionarios.

Clase de defensa policial impartida por la Policía Nacional en el Seminario de Judo del Club Deportivo Lila

Clase de defensa policial impartida por la Policía Nacional en el Seminario de Judo del Club Deportivo Lila / P. N.

Esta sesión permitió acercar al público los principios de TAIP (Técnicas de Autoprotección e Intervención Policial), esenciales para la seguridad de los agentes y para la protección ciudadana en situaciones de riesgo.

Instructores de prestigio y reconocimiento internacional

La formación estuvo a cargo de profesionales de amplia experiencia, entre ellos Pedro Jacinto García Pérez, reconocido como formador de formadores y luchador de trayectoria internacional, quien ha representado a Canarias y a España en distintas competiciones a nivel mundial. Su labor refuerza la calidad y actualización del adiestramiento policial.

Noticias relacionadas y más

Agentes especializados mostraron técnicas de autoprotección e intervención policial a deportistas y maestros de artes marciales

Un puente entre seguridad y deporte

Este tipo de iniciativas, enmarcadas en la colaboración entre instituciones, contribuyen a reforzar la confianza y el respeto mutuo entre la Policía Nacional y la sociedad, mostrando el trabajo especializado y la disciplina que demanda la función policial. Además, potencian el conocimiento mutuo y los valores compartidos en ámbitos como el deporte, la seguridad y la convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  2. Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»
  3. ¿Por qué es tan importante la panadería de Las Palmas de Gran Canaria con una orden de cierre? Una historia de harina, lotería y cartillas de racionamiento
  4. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  5. Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria tras hallar la Policía Nacional 140.000 euros ocultos en una motocicleta
  6. Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
  7. El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década
  8. Una científica de Stanford se enamora de Canarias: 'Lo tienen todo para hacer ciencia disruptiva

Los barrios de San Francisco y El Batán buscan rehabilitar sus edificios a través del Plan Canario de Vivienda

Los barrios de San Francisco y El Batán buscan rehabilitar sus edificios a través del Plan Canario de Vivienda

El unánime voto del Congreso pide reforzar la candidatura palmera al TMT

El unánime voto del Congreso pide reforzar la candidatura palmera al TMT

Oro, plata y bronce para tres alumnos del CHI

Oro, plata y bronce para tres alumnos del CHI

La biblioteca de Alexis Ravelo abre en el Centro Cultural Jesús Arencibia de Tamarecite para "descentralizar" la cultura

La biblioteca de Alexis Ravelo abre en el Centro Cultural Jesús Arencibia de Tamarecite para "descentralizar" la cultura

Inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite

Inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite

Inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite

Inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite

Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Champions League: Barcelona - Olympiacos, en directo

Champions League: Barcelona - Olympiacos, en directo
Tracking Pixel Contents