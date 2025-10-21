Artes Marciales
La Policía Nacional acerca su formación en defensa personal al Seminario de Judo del Club Deportivo Lila
La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias participa en una jornada práctica de formación y acercamiento social
El Club Deportivo Lila acogió recientemente una edición de su reconocido Seminario de Judo, que contó en esta ocasión con la participación activa de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
El evento, dirigido a practicantes y entusiastas de las artes marciales, se convirtió en punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre el cuerpo policial y los asistentes.
Defensa policial y técnicas profesionales al alcance de la ciudadanía
Durante la jornada, agentes especializados de la Policía Nacional ofrecieron una clase práctica de defensa policial, mostrando técnicas y ejercicios que forman parte de la preparación continua de los funcionarios.
Esta sesión permitió acercar al público los principios de TAIP (Técnicas de Autoprotección e Intervención Policial), esenciales para la seguridad de los agentes y para la protección ciudadana en situaciones de riesgo.
Instructores de prestigio y reconocimiento internacional
La formación estuvo a cargo de profesionales de amplia experiencia, entre ellos Pedro Jacinto García Pérez, reconocido como formador de formadores y luchador de trayectoria internacional, quien ha representado a Canarias y a España en distintas competiciones a nivel mundial. Su labor refuerza la calidad y actualización del adiestramiento policial.
Agentes especializados mostraron técnicas de autoprotección e intervención policial a deportistas y maestros de artes marciales
Un puente entre seguridad y deporte
Este tipo de iniciativas, enmarcadas en la colaboración entre instituciones, contribuyen a reforzar la confianza y el respeto mutuo entre la Policía Nacional y la sociedad, mostrando el trabajo especializado y la disciplina que demanda la función policial. Además, potencian el conocimiento mutuo y los valores compartidos en ámbitos como el deporte, la seguridad y la convivencia.
