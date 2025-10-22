Bea Novoa, receptora del Heidelberg Volkswagen: «Somos peleonas, vamos con todo en la Champions»

¿Cómo se siente en su regreso a esta isla, Gran Canaria, que tan bien conoce tras su paso por el Sayre y el Olímpico, y en su nuevo club, el Heidelberg Volkswagen?

Estoy muy feliz de haber vuelto a la Isla y más para poder jugar en este equipo. La verdad es que en un principio no entraba en mis planes el volver tan pronto a Gran Canaria, pero el club apareció para salvarme por el problema que tuve -su anterior club, el Pays d’Aix Venelles, de la liga francesa, entró en disolución judicial- y no dudé en venirme al Heidelberg. Sabía que es un equipo grande, que tiene altas aspiraciones, que trabajaban bien, tanto el staff técnico, como el club y las jugadoras; eso es algo que siempre me gustó mucho. Durante todas las temporadas que jugué acá siempre fue un equipo que me llamó la atención. Sabía que iba a ser una buena decisión para proseguir con mi carrera deportiva.

¿Cómo es el Heidelberg Volkswagen por dentro en comparación con los otros dos clubes de la ciudad, el Olímpico y el Sayre, en los que usted militó en temporadas pasadas?

No me gusta mucho comparar, porque pienso que cada experiencia tiene sus momentos importantes. En mi caso, decidí cambiar de equipo porque evolucioné y siento que no soy la misma jugadora que estuvo en el Sayre o en el Olímpico. Lo que sí le puedo destacar del Heidelberg es la gran unión que existe en todos los estamentos de la entida, y que todas las jugadoras compartimos un objetivo común; es algo que me encanta. Siento que vamos todas juntas remando para el mismo lado y veo un compromiso de ir todos juntos.

¿Cómo ha sido su reencuentro con Sulian Matienzo en el Heidelberg, después de coincidir ambas en el Olímpico?

Ha sido hermoso. La admiro mucho. Para mí es una jugadora tremenda, una gran compañera y persona, que es algo que no se encuentra habitualmente. He conocido jugadoras increíbles a lo largo de mi carrera, pero que en lo personal no les interesa demasiado el equipo. Pero Sulian representa todo lo opuesto. Siempre está empujando por el equipo, antepone el grupo a ella misma y eso es algo que valoro mucho. A mí me ayudó muchísimo cuando estuvimos juntas en el Olímpico. A cualquiera le encantaría tenerla en su equipo, porque es la más top.

A raíz de la salida inesperada de Ana Escamilla y con la lesión de Sulian Matienzo, le ha tocado asumir un rol más protagonista en este inicio de curso, ¿cómo ha llevado este plus de responsabilidad en su nuevo club?

Me he visto bien, aunque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Al final de cada partido pienso en las cosas que puedo mejorar y crecer durante la siguiente semana. Soy una persona muy inconformista, siempre tengo ganas de más. Aunque me he visto bien, se que puedo dar mucho más de mí todavía para ayudar al equipo a cumplir todos los objetivos que tenemos por delante.

El Heidelberg ha comenzado la Liga Iberdrola, de la que es vigente campeón, sumando tres triunfos consecutivos, ¿cómo llegan a esta primera eliminatoria previa de la Champions League ante el Benfica en Lisboa (19.30 horas)?

Llegamos bien. Estamos súper preparadas para afrontar este partido. En mi caso, le puedo decir que siempre el inicio de la temporada resulta lo más difícil, porque es reencontrarse con el equipo, con las jugadoras y, además, en el caso de este equipo también tuvo bastantes cambios, por lo que siempre cuesta. Estamos mejor que al principio, pero no hemos alcanzado todavía nuestro mejor momento. Estamos en el inicio, pero muy preparadas para este partido, con muchas ganas, muy motivadas, con muchas ansias de demostrar todo lo que podemos hacer juntas, porque somos un gran equipo. Este partido sabemos que es muy importante y nos llega en un buen momento para terminar de afianzarnos y estar más juntas.

¿Qué partido esperan mañana ante las portuguesas?

Para mí todos los partidos son importantes, tanto si es de competición europea, de liga o un amistoso. Vamos a salir a ganarlo, a pelearlo, vamos con todo. Sabemos que al ser una eliminatoria europea la exigencia es mayor, pero vamos con la misma mentalidad y las mismas ganas de salir a esa cancha para mostrar nuestro mejor voleibol y el equipo que somos. Esperamos un partido duro, pero lo vamos a llevar bien todas juntas. Siento que hay muchas opciones de poder superar la eliminatoria, creo firmemente en nuestras posibilidades y eso me motiva incluso más todavía.