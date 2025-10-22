Canarias vuelve a remar fuerte en el Mundial: Iballa Ruano y Alba Frey, piezas clave de la selección española de SUP

La bandera canaria volverá a ondear con fuerza en las aguas internacionales. Las deportistas Iballa Ruano Moreno (Gran Canaria) y Alba Frey Alonso (Fuerteventura) han sido convocadas un año más por la Federación Española de Surf para competir en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, que tendrá lugar del 10 al 15 de noviembre en Surf City El Salvador.

España acude a esta nueva edición con el objetivo de revalidar el título mundial por equipos logrado en 2024. Con una selección que combina veteranía y juventud, el equipo nacional presenta una de las convocatorias más potentes de los últimos años. Y en ese equilibrio, dos nombres del archipiélago brillan con luz propia.

Iballa Ruano: referente internacional y capitana histórica

Desde hace más de una década, Iballa Ruano es sinónimo de élite. La grancanaria suma otra participación a su impresionante trayectoria, consolidándose como una de las figuras más relevantes del SUP y del windsurf a nivel mundial. Con títulos en ambas disciplinas, su presencia en el combinado nacional es también un símbolo de continuidad y liderazgo.

Ha representado a España desde el Mundial de Perú en 2013 y ha sido capitana de la selección durante varias temporadas. En esta ocasión, competirá en la categoría de Surf Femenino.

Su nivel competitivo sigue intacto, como lo demostró en 2023 al imponerse en la final del Gran Canaria Pro-Am de Paddle Surf, lo que le valió su segundo título mundial en la modalidad, tras el primero logrado en 2018.

Ruano ha contribuido al medallero español en diversas ediciones anteriores, formando parte de los equipos que han obtenido bronces y platas en esta cita internacional. Su experiencia será, sin duda, clave para afrontar el reto de este año.

Alba Frey: la campeona del sprint vuelve a por más

La joven majorera llega a El Salvador tras una temporada espectacular. En el Mundial ISA de SUP y Paddleboard 2024, celebrado en Copenhague, se proclamó campeona del mundo en la modalidad Sprint, deslumbrando por su velocidad y técnica.

Además del oro individual, su actuación fue crucial para el triunfo por equipos de la selección, a lo que se suma una medalla de plata en la prueba de relevos.

Este mismo año, también logró la medalla de bronce en la modalidad Sprint del Mundial ICF (Federación Internacional de Canoa) celebrado en Florida. En esta nueva edición del ISA World SUP, competirá en la categoría Élite Femenino.

Un equipo sólido y ambicioso

La Selección Española de SUP y Paddleboard viaja a El Salvador con la moral alta tras el histórico triunfo de 2024, donde logró el oro absoluto por equipos a pesar de la ausencia de olas.

La delegación de este año mantiene un equilibrio entre figuras consolidadas y jóvenes promesas, con representación en todas las categorías:

Élite Femenino: Alba Frey y Duna Gordillo.

Alba Frey y Duna Gordillo. Élite Masculino : Fernando Pérez, Aarón Sánchez, Manuel Hoyuela, Antonio Morillo y Sergio Cantoral.

: Fernando Pérez, Aarón Sánchez, Manuel Hoyuela, Antonio Morillo y Sergio Cantoral. Surf Femenino : Alazne Aurrekoetxea e Iballa Ruano.

: Alazne Aurrekoetxea e Iballa Ruano. Surf Masculino: Juan de los Reyes y Guillermo Carracedo.

Juan de los Reyes y Guillermo Carracedo. Júnior Femenino : Alexia Soto.

: Alexia Soto. Júnior Masculino : Rubén Cantoral.

: Rubén Cantoral. Prone Femenino : Judit Vergues.

: Judit Vergues. Prone Masculino: Carlos Alonso y David Buil.

Canarias vuelve a remar fuerte en el Mundial / LP/DLP

Una cita clave para el deporte nacional

El ISA World SUP & Paddleboard Championship se celebra anualmente desde 2012 y está considerado el evento más importante del mundo en estas disciplinas.

Este 2025, Surf City El Salvador será escenario de una nueva lucha por el podio. Con nombres como Iballa Ruano y Alba Frey en sus filas, España parte como una de las grandes favoritas para repetir éxito.