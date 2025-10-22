El Frontón King se queda con cinco aspirantes al título mundial tras la eliminación del marroquí Eddine

El Gran Canaria Frontón King celebró este miércoles su cuarta jornada de competición después de cuatro días de descanso por la falta de condiciones óptimas. Hoy por fin subió algo la fuerza y, aunque el viento no quiso sumarse a la fiesta y el mar estuvo algo más desordenado, las olas permitieron retomar la acción en la última prueba del IBC World Tour de bodyboard, dejando en cinco los aspirantes al título mundial en la categoría absoluta: de los seis que comenzaron, cayó el rider marroquí Badr Eddine, mientras que los brasileños Uri Valadão y Gabriel Braga lograron salvarse en la repesca.

La única manga disputada de la categoría absoluta fue precisamente la de repesca, donde ambos brasileños compartieron serie y lograron avanzar. Valadão lo hizo como primero, con un repertorio sólido coronado por un backflip espectacular que le valió la mejor puntuación del día (8,5 puntos). Braga también ofreció un gran nivel técnico y se aseguró la segunda plaza, completando así los deberes que necesitaban para mantener vivas sus opciones.

Por el contrario, el marroquí Badr Eddine no consiguió clasificarse en una manga exigente en la que cayó contra su compatriota Brahim Iddouch. Con su eliminación, quedan cinco riders en la lucha por el título mundial: el brasileño Uri Valadão, el grancanario Armide Soliveres, el francés Pierre-Louis Costes, el sudafricano Tristan Roberts y el también brasileño Gabriel Braga.

Entre los canarios, Daniel Quintana, Lionel Medina, William Luján, Yone Armas y Paul Lecouey mantienen su presencia en la competición y aspiran a avanzar en las próximas rondas en busca del prestigioso triunfo en El Frontón, una victoria que para muchos riders locales tiene un valor casi equivalente al título mundial.

Emoción en los júnior: semifinales definidas

En la categoría júnior, el día permitió completar los cuartos de final y definir el cuadro de semifinales. El grancanario Alberto Pérez se clasificó in extremis, gracias a una excelente ola en el último minuto que le permitió remontar y asegurarse su pase.

El francés Louka Zaniotto fue el gran destacado del día en esta categoría, firmando las dos mejores olas del cuadro júnior con gran fluidez y potencia. Junto a ellos, también se clasificaron el chileno Cristóbal Tobar y el italiano Damiano Bonazzi, que completan el cuarteto que se jugará el título mundial.

Así, las semifinales júnior enfrentarán a Alberto Pérez con Cristóbal Tobar y a Damiano Bonazzi con Louka Zaniotto, en una fase decisiva que promete un alto nivel técnico y emoción hasta el final.

Con el campeonato obligado a concluir este sábado, restan alrededor de diez horas efectivas de competición, que deberán distribuirse en los tres días disponibles. El jueves por tanto —a primera hora de la mañana— se realizará el check-in de atletas y el comité técnico decidirá si se da luz verde a la jornada y cuántas mangas podrán disputarse, en función de las condiciones del mar y el viento. El objetivo es avanzar al máximo posible para garantizar el cierre del evento dentro del plazo previsto.

