La guagua de The North Face Transgrancanaria regresa a Madrid con su imagen renovada

La imagen de The North Face Transgrancanaria vuelve a recorrer las calles de Madrid en una de las guaguas de la compañía City Sightseeing, el operador líder en buses turísticos panorámicos. Esta renovada colaboración entre ambas empresas consolida una alianza estratégica que comenzó hace dos años y que este 2025 regresa con una imagen actualizada. Esta nueva imagen destaca el paso por el Roque Nublo, reflejando la evolución de una de las carreras de trail running más prestigiosas del mundo.

Durante todo el mes de octubre, uno de los característicos autobuses panorámicos de doble planta de City Sightseeing lleva la imagen de The North Face Transgrancanaria vinilada en su parte trasera, recorriendo los lugares más emblemáticos de la capital como la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles o la Gran Vía, entre otros.

Gracias a este acuerdo de colaboración, la imagen de la prueba se exhibe diariamente en el corazón de la capital, llegando a cientos de miles de madrileños y a la gran afluencia de turistas internacionales que visitan una de las ciudades más importantes del mundo, proyectando tanto la imagen de la carrera como la de Gran Canaria como destino turístico de primer nivel.

La 27ª edición de la prueba, que se celebrará del 4 al 8 de marzo de 2026 en Gran Canaria, ha agotado dorsales en todas sus modalidades principales superando los 5.000 participantes de 68 nacionalidades diferentes. El evento consolidará la presencia canaria en el selecto circuito World Trail Majors y contará con importantes novedades como el regreso del paso por el Roque Nublo en las modalidades Classic y Advanced.

Madrid, tercera provincia con más participantes

El vínculo entre la capital española y Transgrancanaria se refleja en las cifras de participación: Más de un centenar de atletas madrileños competirán en alguna de las modalidades de la prueba, lo que representa el 3% del total de inscritos. Madrid se posiciona así como la tercera provincia en número de participantes, únicamente por detrás de las dos provincias canarias, consolidando su posición respecto a ediciones anteriores.

La directora de marketing de The North Face Transgrancanaria, Wendy Cruz, ha valorado positivamente la renovación del acuerdo: "La continuidad de nuestra colaboración con City Sightseeing demuestra el éxito de esta acción promocional. Ver la guagua de Transgrancanaria recorriendo Madrid con una imagen renovada no solo da visibilidad a nuestra carrera, sino que proyecta Gran Canaria como un destino único para los amantes del deporte y la naturaleza. Esta alianza estratégica se ha convertido en una herramienta clave para conectar con el público madrileño, que año tras año muestra un mayor interés por formar parte de nuestra familia".

Por su parte, Isaac Flores, director general de City Sightseeing España, ha añadido: "Estamos encantados de llevar a bordo una de las carreras más icónicas del mundo del trail running, especialmente porque supone un aliciente para conocer un destino tan maravilloso como la isla de Gran Canaria. La Transgrancanaria es al mismo tiempo un desafío deportivo y un regalo para los sentidos, por eso esperamos despertar la atención de todos los madrileños y visitantes de Madrid para que pongan sus ojos en la isla".

Sobre City Sightseeing

City Sightseeing es la multinacional líder de experiencias turísticas en autobuses panorámicos de doble planta, paseos en barco y paseos guiados a pie, así como un market place de los tours y actividades más excitantes en los destinos más populares del mundo.

Fundada en Sevilla en 1999, la compañía se ha expandido por más de 100 ciudades de más de 35 países de los cinco continentes, permitiendo a más de 13 millones de viajeros descubrir, explorar y disfrutar sus destinos preferidos cada año.