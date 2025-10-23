Arranca la IX edición de las Escuelas de Lucha Canaria del Cabildo de Gran Canaria

El IES Roque Amagro de Gáldar acogió hoy la presentación oficial de la IX edición del programa Escuelas de Lucha Canaria Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa impulsada por el Instituto Insular de Deportes en colaboración con la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria. El acto contó con la presencia de María Jesús Suárez, directora del centro; Rita Cabrera, concejala de Educación del Ayuntamiento de Gáldar; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Enrique Rodríguez, presidente de la Federación Insular; Adexe Rodríguez, director del proyecto; y Rayco Ramírez, coordinador de las Escuelas.

El programa afronta el nuevo curso con más de 240 solicitudes de centros educativos, una inversión anual de 290.000 euros y la implicación directa de 14 monitores, que desarrollarán actividades en 212 colegios e institutos de la isla. En total, más de 32.000 escolares conocerán de primera mano la lucha canaria a través de clases, exhibiciones, torneos de base y concentraciones formativas.

Crecimiento del deporte femenino

Uno de los grandes logros del proyecto es el notable crecimiento del deporte femenino, que pasa de las 80 licencias registradas en la temporada 2018/2019 a 393 en la actual, reflejando el avance imparable de la participación de las jóvenes luchadoras y la consolidación de nuevos clubes en esta categoría.

Durante la presentación, los intervinientes coincidieron en destacar el valor educativo y social de esta iniciativa, que acerca el deporte vernáculo a las aulas y contribuye a preservar una parte esencial del patrimonio cultural canario. Aridany Romero subrayó que “la Lucha canaria es identidad, historia y convivencia; sembrarla en las escuelas es garantizar su futuro”.

El proyecto Escuelas de Lucha Canaria Cabildo de Gran Canaria continúa consolidándose como una herramienta de promoción, formación y arraigo, llevando los valores del deporte autóctono a cada rincón de la isla y despertando nuevas vocaciones entre la juventud grancanaria.