Puerto Calero reúne a 400 deportistas en la Telamon Rules, el mayor evento de cross training de Lanzarote

El puerto deportivo de Puerto Calero celebra este fin de semana su cuarta edición de la Telamon Rules, consolidándose como el mayor punto de encuentro para los entusiastas del cross training en Lanzarote.

Desde este viernes y hasta el domingo, más de 400 deportistas provenientes de distintas islas, regiones peninsulares y Portugal, participarán en un evento que bate récord de inscripciones y suma la novedad de incluir una prueba más accesible, abierta a todos los niveles atléticos.

Un festival deportivo con opciones para todos

La competición Telamon Rules arrancará el viernes 24 de octubre a las 16:00 horas, con un programa inicial centrado en pruebas de salto. El grueso de la actividad tiene lugar durante el sábado y el domingo, con los atletas compitiendo en formato de parejas y distribuidos en categorías para principiantes, intermedios y avanzados. Esta estructura garantiza que participantes de diversa experiencia puedan formar parte de la cita.

Los organizadores subrayan que, por primera vez, se incorpora una prueba pensada para ser inclusiva, sumando atractivo a una edición que ya destaca por la amplitud de nacionalidades y el ambiente acogedor del enclave marítimo.

Presentación de la Telamon Rules en Puerto Calero. / La Provincia

Área de competición

La zona de competición se sitúa junto al paseo marítimo y está diseñada para hacer posible la asistencia de público en gradas, con espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, se ha previsto una zona específica de sombras y juegos para los más pequeños y una variada oferta de gastronomía local, favoreciendo así un ambiente familiar.

El evento cuenta con el soporte institucional del Ayuntamiento de Yaiza, cuyo concejal de Deportes, Ángel Lago, ha destacado el compromiso del municipio con la promoción de disciplinas deportivas variadas y el impacto positivo que generan en el turismo activo y la economía local. Lago señaló su satisfacción por la elevada participación y expresó su deseo de que el evento continúe celebrándose en años futuros.

Crecimiento del cross training y apoyo institucional

La directora de la Telamon Rules, Evelyn Toro, hizo hincapié en la rápida expansión del cross training en Lanzarote, resaltando que en esta edición se ha duplicado el número de inscritos en comparación con anteriores, lo que evidencia el creciente interés por el deporte. Por parte de los organizadores de la marina, Pilar Hernández, gerente de marketing de Calero Marinas, expresó el orgullo de asegurar su respaldo a actividades deportivas alternativas a las tradicionales pruebas náuticas, y valoró la alta profesionalización de la organización.

El evento, además, recibe el apoyo del Cabildo de Lanzarote y el impulso de diversas empresas patrocinadoras del ámbito local, sumando esfuerzos para posicionar a Puerto Calero como un referente en actividades deportivas al aire libre en Canarias.