Un tapón de Aldama sobre Williamson en el último minuto y la prodigiosa actuación de Morant dan el triunfo a los Grizzlies

Ja Morant fue clave en el estreno de la nueva temporada de la NBA con 35 puntos en el que los Memphis Grizzlies lograron una trabajada victoria por 128-122 ante los New Orleans Pelicans. El grancanario Santi Aldama, que arrancó desde el banquillo, aportó cinco puntos y seis rebotes, además de ser decisivo con un tapón sobre Zion Williamson que podía haber enviado el choque a la prórroga en el último minuto de partido.

Morant firmó un trece de veinte en tiros de campo y aportó además tres rebotes y tres asistencias en 28 minutos en pista contra los Pelicans, mientras que Aldama contribuyó con cinco puntos (2 de 7 en tiros), seis rebotes, dos asistencias, un robo y dos tapones en 24 minutos en la victoria de Memphis.

Una renovación deseada por el canario

El grancanario era agente libre restringido el último verano, pero finalmente alcanzó un acuerdo para quedarse en los Grizzlies. "En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, que era estar aquí", aseguraba Aldama en el día de medios de los Grizzlies. "El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo", añadía.

Los Pelicans fueron por delante en todo momento, tras empezar el partido con un parcial de 11-2, liderados por un Zion Williamson (27 puntos) que tenía ganas de reivindicarse en la que será su sexta temporada en la NBA. Los Grizzlies le dieron la vuelta al marcador gracias a un gran tercer cuarto (22-41) en el que Ja Morant anotó 13 puntos.

Aldama apareció en el último minuto con un gran tapón a un tiro de Zion Williamson, que podría haber puesto el empate en el marcador. A continuación, Ja Morant anotó en el otro lado y puso a los Grizzlies cuatro puntos arriba, con Kentavious Caldwell-Pope sentenciando el partido con dos tiros libres que le dieron el primer triunfo de la temporada al equipo del jugador canario.