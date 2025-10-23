BALONCESTO
Un tapón de Aldama sobre Williamson en el último minuto y la prodigiosa actuación de Morant dan el triunfo a los Grizzlies
El grancanario evita la igualada de los New Orleans Pelicans en el último minuto y el jugador franquicia de los de Memphis se destapa con 35 puntos (128-122)
Ja Morant fue clave en el estreno de la nueva temporada de la NBA con 35 puntos en el que los Memphis Grizzlies lograron una trabajada victoria por 128-122 ante los New Orleans Pelicans. El grancanario Santi Aldama, que arrancó desde el banquillo, aportó cinco puntos y seis rebotes, además de ser decisivo con un tapón sobre Zion Williamson que podía haber enviado el choque a la prórroga en el último minuto de partido.
Morant firmó un trece de veinte en tiros de campo y aportó además tres rebotes y tres asistencias en 28 minutos en pista contra los Pelicans, mientras que Aldama contribuyó con cinco puntos (2 de 7 en tiros), seis rebotes, dos asistencias, un robo y dos tapones en 24 minutos en la victoria de Memphis.
Una renovación deseada por el canario
El grancanario era agente libre restringido el último verano, pero finalmente alcanzó un acuerdo para quedarse en los Grizzlies. "En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, que era estar aquí", aseguraba Aldama en el día de medios de los Grizzlies. "El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo", añadía.
Los Pelicans fueron por delante en todo momento, tras empezar el partido con un parcial de 11-2, liderados por un Zion Williamson (27 puntos) que tenía ganas de reivindicarse en la que será su sexta temporada en la NBA. Los Grizzlies le dieron la vuelta al marcador gracias a un gran tercer cuarto (22-41) en el que Ja Morant anotó 13 puntos.
Aldama apareció en el último minuto con un gran tapón a un tiro de Zion Williamson, que podría haber puesto el empate en el marcador. A continuación, Ja Morant anotó en el otro lado y puso a los Grizzlies cuatro puntos arriba, con Kentavious Caldwell-Pope sentenciando el partido con dos tiros libres que le dieron el primer triunfo de la temporada al equipo del jugador canario.
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Así fue el ataque que acabó con la vida de Millu, la gata más querida de un residencial de Gran Canaria
- Desalojo fallido en el Puerto de Las Palmas: un matrimonio evita que su barco vivienda sea remolcado
- El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas