El Guaguas arranca la temporada 2025-26 con el sueño de acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones

El Guaguas arranca la temporada 2025-26 este sábado (18.30 horas) en el Arena, recibiendo al Cisneros Alter en el primer derbi canario oficial de la temporada, con el objetivo de volver a reinar en el voleibol español y la ambición de acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones, para lo que ya ha dado el primer paso tras vencer 1-3 al MÁV Elöre Foxconn en la ida de la primera ronda previa disputado el pasado miércoles en Hungría.

En la rueda de prensa de presentación de la temporada, el presidente amarillo, Juan Ruiz, resaltó que afrontan la Superliga Masculina "más disputada de los últimos veinte años", aunque con "un equipo mejor que el del año pasado".

La gran meta vuelve a ser avanzar y "llegar lejos" en la Liga de Campeones, un objetivo para el que tienen "mucha fe y esperanza" y para el que tendrían que confirmar el pase de la primera eliminatoria ante el club húngaro en la primera ronda previa.

Para Ruiz, el Olympiakos, presumiblemente el rival que le esperaría a los grancanarios en la segunda ronda si hacen bueno el 0-3 logrado en la previa ante el conjunto bosnio del SSC Pere Zecevica Odzac, sería "un poco inferior" al rival de la temporada pasada, si bien ha admitido que será una eliminatoria complicada y "más fuerte" que la hipotética tercera ronda que debería pasar el Guaguas para entrar a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Almansa: "Mejores sensaciones no podemos tener"

El capitán del Guaguas, Jorge Almansa, ha incidido en que la pretemporada ha dejado "una muestra clara" del aumento de nivel de la Superliga Masculina.

"El equipo tenía ganas de salir de la rutina de pretemporada para ver en qué nivel estábamos de verdad. Mejores sensaciones no podemos tener. No hay mejor inicio ni lugar para comenzar la liga. Empezamos casi en el nivel que dejamos en mayo, que demuestra que el trabajo ha sido duro", ha reflexionado el cartagenero tras el debut europeo.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha refrendado el apoyo al Guaguas, al que ha catalogado como "un club referente en la ciudad y en España", mientras que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha calificado la unión del club y Guaguas Municipales como "un éxito".

Acerca de la imposibilidad del Guaguas de usar el gimnasio del Gran Canaria Arena, Juan Ruiz informó que los jugadores ya están yendo a un gimnasio privado para entrenar y ha dicho que la situación "es injusta" para su club.