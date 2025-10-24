Así puedes participar como expositor en la Trail Zone de Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria ya prepara su edición 2026 y vuelve a abrir el plazo de inscripciones para participar como expositor en su reconocida Trail Zone, que se celebrará del 3 al 6 de marzo en el Centro de Convenciones ExpoMeloneras, epicentro de esta cita internacional del trail running.

Desde este 24 de octubre, las marcas interesadas pueden reservar su espacio a través del formulario habilitado en la web oficial de la carrera.

La feria, una de las más destacadas del calendario mundial del sector, ofrecerá una nueva oportunidad para que las principales empresas de deportes de montaña muestren sus novedades, conecten con corredores y refuercen su visibilidad internacional.

Una feria de referencia en el mundo del trail

Durante los cuatro días de evento, miles de corredores y acompañantes provenientes de más de 60 países podrán recoger sus dorsales, conocer los últimos productos especializados y disfrutar de un entorno que combina deporte, turismo, innovación y cultura de montaña. La edición de 2025 superó los 20.000 visitantes, consolidando a la Trail Zone como referente europeo para marcas y distribuidores.

La recogida de dorsales se celebrará en el mismo recinto, lo que garantiza un flujo constante de público y una alta visibilidad para los stands participantes. La feria se desarrollará en paralelo a las diferentes salidas y eventos de The North Face Transgrancanaria, lo que multiplica el impacto para las marcas expositoras.

Oportunidad para empresas locales e internacionales

El evento ofrece diferentes modalidades de stand adaptadas a las necesidades de cada empresa, con opciones de personalización y servicios logísticos incluidos. Además, el 44 % de los participantes en la edición anterior eran atletas internacionales, lo que convierte a esta feria en un punto de encuentro ideal para proyectar marcas locales en el mercado exterior.

Las empresas interesadas en participar pueden escribir a trailzone@transgrancanaria.net o consultar las condiciones de participación en la web oficial.

Trail Zone / Carlos Diaz-Recio

Apoyo institucional y empresarial

The North Face Transgrancanaria está organizada por Arista Eventos y cuenta con el respaldo de numerosas instituciones: el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias con la marca Islas Canarias Latitud de Vida, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante su Instituto Municipal de Deportes, así como los ayuntamientos de Teror y Tejeda.

Además, colaboran empresas como The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.