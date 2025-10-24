Récord de recaudación en el XVII Torneo de Golf Fundación Satocan Júnguel Sanjuán

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán en su XVII Torneo de Golf, celebrado el pasado sábado 18 de octubre en las instalaciones del Salobre Hotel Resort & Serenity, culminó con un éxito rotundo, alcanzado la cifra récord de 63.500 euros recaudados. Esta cantidad, la más elevada en las 17 ediciones, se destinará íntegramente a la Asociación Up2U Project Depende de Ti, a fin de impulsar la formación laboral de jóvenes en riesgo de exclusión.

Este Torneo Benéfico de la Fundación Satocan, se ha consolidado como referente indiscutible entre las acciones sociales y deportivas de la isla de Gran Canaria, con la finalidad de proporcionar apoyo económico a proyectos que promueven el bienestar de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.

En esta 17º edición, caracterizada por un ambiente cercano y familiar, 41 empresas demostraron su incondicional compromiso solidario al apoyar este torneo tan significativo.

En el campo sur de Salobre Golf & Resort compitieron 24 equipos, sumando un total de 96 jugadores, disfrutaron de una jornada de golf bajo la modalidad scramble stableford, destacando la rapidez de los greenes y el impecable estado del campo.

El triunfo fue para el equipo Gold

Foto de salida del torneo. / LP/DLP

El equipo de Gold se alzó con la victoria, seguido por el equipo de la Fundación Disa en segundo lugar y el equipo de Aon en la tercera posición.

Tras la competición, los cerca de 140 asistentes compartieron un almuerzo durante el cual se llevó a cabo la entrega de la recaudación obtenida y se concedieron los premios a los equipos ganadores.

La presidenta de la Asociación Up2U Project, la magistrada Reyes Martel, expresó su profundo agradecimiento a todos los colaboradores, a la Fundación Satocan y a la familia Sanjuán Artiles por la generosidad demostrada y el significativo respaldo que esta ayuda brindará a los jóvenes del proyecto Generacciones. Asimismo, destacó la relevante labor de la Fundación Satocan al fomentar la creación de redes entre las entidades del tercer sector y al servir de plataforma, como lo hace a través de este torneo, para canalizar colaboraciones y visibilizar su impacto social.

Todos los asistentes al encuentro destacaron la excelente atención recibida, así como el entrañable ambiente vivido, sintiéndose todos como en familia. “El valor tan especial de este torneo, es la oportunidad que nos brinda de compartir con nuestros amigos y colaboradores una jornada solidaria, en la que, edición tras edición se suman nuevos participantes. Estas 17 ediciones no habrían sido posibles sin la generosidad de todos aquellos que nos han ido acompañado desde nuestro primer Torneo en 2008, y a día de hoy, continúan haciéndolo, así como de los que se suman por primera vez y nos encantará seguir contando con ellos en futuras ediciones”, aseguró Mapi Arencibia, gerente de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán. “Por ello, les expresamos nuestra más profunda gratitud”, concluyó.