‘Sorpasso’ doble en el liderato de Primera y Segunda de la Liga Insular de Dominó

Doble sorpasso en la cabeza de la tabla el que se ha producido al término de la cuarta jornada de la Liga Insular de Dominó, tanto en la Primera como en la Segunda Categoría. El Costa Maspalomas asaltó el liderato en solitario de la categoría reina tras imponerse a domicilio al Teror, en un duelo directo por el primer puesto (5-7). Por su parte, Los Canariones Andamios Padrón aprovecharon la derrota de los terorenses, para colocarse segundos merced a su triunfo sobre el Telde Doble 4, que termina la jornada como décimo.

En cuanto a la categoría de plata, el nuevo líder es el Arinaga Grupo Bolaños, quien regresaba con victoria ante el RCV Canteras (7-5) de su jornada de descanso y a pesar de haber disputado un partido menos que sus perseguidores.

Primer punto del Guaxayra Aguax

Segundo se coloca el San Porruño, gracias a sus triunfo a domicilio ante el Arenales (5-7).

Por su parte, el Tenoya La Suerte, caía hasta el tercer puesto tras no pasar del empate en su visita al Guaxayra Aguax que lograba su primer punto del curso.