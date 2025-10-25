Adrián Hernández desarma al Atlético Paso en el 80' para darle el triunfo al Arucas

Sigue la racha ascendente del Arucas desde la llegada de Chus Trujillo al banquillo. Después de empatar de la pasada jornada en el campo del Tenisca, el cuadro aruquense sumó una victoria en su feudo ante uno de los aspirantes al ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF, el Atlético Paso, que llegaba a Bañaderos como colíder en la tabla. Adrián Hernández, con un golpeo colocado desde la frontal en el minuto 80, desatascó a favor de la escuadra grancanaria un partido trabado (1-0). El choque estuvo marcado por la escasez de oportunidades claras por parte de dos equipos que apenas asumieron riesgos.

En la primera mitad, el Arucas fue haciéndose con el dominio de la posesión ante un cuadro palmero más conservador que ejerció un juego más directo, aunque sin llegadas claras en ninguna de las áreas a excepción de algún tímido intento a balón parado.

Igualdad

Restando cinco minutos para el término del descanso, el combinado aruquense estiró sus líneas y generó las primeras ocasiones. Asdrúbal y Kevin Mendoza se toparon con los defensores visitantes desviando sus disparos, mientras que Roberto despejó de puños un centro de Adrián Arrocha en la última acción del primer tiempo.

Maxi Barrera, técnico del Atlético Paso, realizaba un triple cambio al descanso y los suyos metieron una marcha más. Sin embargo, el equipo grancanario no tardó en neutralizar la situación y el juego se volvió a estancar en el centro del campo, sin acciones a reseñar.

En una jugada aislada en el minuto 80, Adrián Hernández recogió el balón en la frontal del área y lo ajustó al palo largo para establecer el 1-0. Tras ello, el Atlético Paso se vio obligado a estirarse, pero le costó reaccionar y los de Chus Trujillo pudieron sentenciar a la contra, rozando Isaac el segundo tanto en el descuento con un tiro raso que Pezzolesi sacó bajo palos.