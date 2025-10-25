Prueba de fuego en Vigo para el Balonmano Gáldar Gran Canaria

El conjunto galdense afronta la séptima jornada con la ambición de sumar una nueva victoria que consolide su buen momento de forma.

El Balonmano Gáldar Gran Canaria viaja este fin de semana a tierras gallegas para medirse al Reconquista de Vigo en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del Grupo A de la Primera Nacional. El partido se disputará este sábado, 25 de octubre, en la pista central del Pabellón De Las Traviesas, a partir de las 20:00 horas (19:00 hora canaria).

El cuadro vigués, dirigido por Víctor Garrido, se caracteriza por su juego ofensivo por el centro y su intensidad en los uno contra uno, sustentado en el talento de jugadores de gran nivel como Ignacio Costas o Andre De Moura, actual máximo goleador del grupo con 66 tantos en apenas seis partidos. A pesar de su potencial ofensivo, el Reconquista llega a esta cita tras caer en Tenerife ante el Tacoronte, lo que le ha situado un puesto por debajo del Balonmano Gáldar Gran Canaria en la tabla clasificatoria.

Por su parte, los pupilos de Aday Sánchez afrontan este compromiso con la confianza que otorgan victorias como la del pasado fin de semana, y con la ilusión de continuar escalando posiciones. El bloque grancanario ha demostrado una notable solidez defensiva y una creciente compenetración en su juego colectivo, factores que volverán a ser determinantes para competir ante un rival de gran exigencia.

Los convocados para este partido son: Magnol Suárez, Carlos Grignani, Jesús Mendoza, Adrián Rivero, Gonzalo Asensio, Carlos Mederos, Cayetano González, Marvyn Santiago, Saulo López, Fran Trujillo, Nicolás Tavella, Guillermo Arencibia y Carlos Padrón.

El encuentro entre el Reconquista de Vigo y el Balonmano Gáldar Gran Canaria se presenta como un duelo directo en la lucha por los puestos medios-altos de la clasificación, en el que ambos equipos buscarán reencontrarse con la victoria. Los galdenses, en plena progresión, intentarán firmar un nuevo resultado positivo que confirme su buen momento y les permita seguir mirando hacia arriba.