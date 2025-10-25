Santi Chicha hace inexpugnable al Villa Santa Brígida en Los Olivos

El Villa Santa Brígida sumó su cuarto triunfo en sendos partidos como local ante un San Miguel que se mantiene en puestos de descenso (2-1). Tras una primera mitad sin goles y con pocas ocasiones, el cuadro grancanario se adelantó en la primer acción del segundo tiempo, aunque el cuadro amarillo igualó rápido. La segunda parte transcurrió con llegadas en ambos lados, pero fueron los de Darío Ortega los que estuvieron más acertados para volver a ponerse por delante.

Ambos equipos pelearon por hacerse con la posesión durante unos primeros compases en los que apenas hubo acercamientos con peligro. Con el paso de los minutos, el Santa Brígida fue llevando el peso del partido, pero apenas llegó con claridad al área de un conjunto amarillo que se defendió bien y trató de buscar sus opciones al contragolpe y a balón parado, sin éxito.

Gol anulado por fuera de juego

En el minuto 35, Héctor recibió un servicio largo de Ale Gil sobre el carril derecho y cedió atrás para que Samuel rematase a la red; sin embargo, la acción quedó anulada por un fuera de juego muy protestado por el combinado satauteño. Poco después, Santi Chicha recogió un servicio entre líneas escorado a la derecha en el área, pero Jonay desvió su golpeo y el 0-0 se mantuvo al descanso.

Nada más reanudarse el choque, un mal despeje de Ayoze lo aprovechó Kai al controlar en el área y ceder atrás hacia Barcia, quien abrió el marcador con un tiro raso ajustado al palo corto. En la réplica inmediata, Zapico despejó mal un saque de falta al segundo palo y dejó el balón muerto en la frontal del área chica para que Víctor anotase el 1-1 a placer.

A partir de entonces el duelo entró en una fase de ida y vuelta. Hasta que en el minuto 75, Óliver se incorporó al ataque por la izquierda y puso un centro al segundo palo que Santi Chicha cabeceó picado a la red. Con el 2-1, el San Miguel se volcó y Kike rozó el empate al peinar un centro de Juanito desde la izquierda que salió rozando el palo, pero el Villa supo sufrir y conservó el triunfo.