Josito insufla vida a Las Palmas C para ganar a domicilio al Marino

Las Palmas C se llevó un triunfo por la mínima a la épica en su visita al Marino (0-1). El segundo filial se mostró superior durante la primera hora del partido, ante un cuadro marinista desubicado sobre el campo que trató de reaccionar durante los últimos compases aprovechando el cansancio acumulado de los amarillos. Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo tinerfeño, Josito hizo el único tanto del partido desde la frontal en el tiempo de descuento.

Tras el tanteo inicial, Pirri dio el primer aviso marinista al rematar alto un centro al área de Balaid. Sin embargo, fueron los amarillos los que se hicieron paulatinamente con el control de la situación y tuvieron las ocasiones más claras por medio de Iker, quien primero envió un trallazo al larguero y más tarde obligó a Moha Ramos a realizar una intervención de mérito.

Con el filial llevando la iniciativa con el balón en su poder, Antonio volvió a probar a Moha alrededor de la media hora. Por su parte, el Marino trató de neutralizar la situación durante el tramo final de la primera parte y Pirri volvió a crear peligro sobre el marco visitante, aunque su golpeo final salió mordido y el 0-0 se mantuvo al intermedio.

Más dominio grancanario que acaba en gol

Las Palmas C intensificó su dominio y embotelló a su rival en el área al regreso de vestuarios, con Iker volviendo a buscar el gol al cabecear desviado un centro desde la derecha. Pese a ello, estuvo a punto de llegar el gol de los tinerfeños en un saque potente de portería de Moha Ramos que estuvo a punto de colarse en el marco contrario.

Aprovechando el cansancio acumulado del combinado grancanario, el equipo de Los Cristianos hizo daño a la contra en los compases finales. Así, Mohedano se empleó a fondo para desviar dos mano a mano ante Pirri y Lie. Ya en el tiempo de descuento, Josito recogió un balón en el borde del área y sacó un tiro raso al palo largo para hacer el único tanto del partido.