El Panadería Pulido San Mateo golea y alarga la crisis del Telde

El Panadería Pulido goleó a domicilio ante un Telde que sigue colista y sin conocer la victoria (0-3). El conjunto sureño intentó crear peligro con el dominio de la posesión, sin embargo, el equipo de Yoni Oujo supo hacer daño a la contra y tiró de efectividad para llevarse un triunfo cómodo, sin pasar apuros para conservar su ventaja hasta el final.

Los primeros compases fueron de tanteo, sin un dominador claro y el balón dividido. Con el paso de los minutos, el Telde se fue apoderando del balón ante un rival bien plantado en el campo que creó las primeras aproximaciones de peligro mediante transiciones rápidas.

La primera ocasión clara la tuvo el cuadro Adonay para el cuadro teldense al cabecear ligeramente desviado tras un centro lateral. Sin embargo, el primer gol llegó en el lado contrario del campo en el ecuador del primer tiempo, gracias a un centro de Vitolo desde la derecha que Gabri remató de cabeza a la red.

En el minuto 36, en otra acción a la contra, Ale Gemelo recibió un servicio en largo y escorado a la derecha obligó a intervenir a Ale Medina, pero el rechace cayó en la frontal en los pies de Toni Robaina, quien amplió diferencias con un disparo raso.

El Pulido maneja los tiempos del choque

A raíz del 0-2, el San Mateo dio un paso atrás y se limitó a defenderse y evitar que los de Tino Déniz encontraran los espacios para hacer daño. Así, se llegó al término de la primera mitad sin nuevas acciones a destacar a excepción de un tímido intento de Said a las manos de Gárate.

El guion apenas cambió al regreso de vestuarios. El Panadería Pulido trató de dejar morir el partido y apenas pasó apuros ante un conjunto sureño inoperante en ataque que no dio síntomas de mejoría a lo largo de una paupérrima segunda mitad sin oportunidades claras de gol.

Ya en el tiempo de prolongación, en una salida al contragolpe del conjunto de La Vega de San Mateo, una mano de Gabri Dámaso dentro del área la señaló el colegiado como penalti. Toni Robaina se encargó del lanzamiento y no perdonó para hacer el definitivo 0-3.