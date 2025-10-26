Socorro debuta en el banquillo del ‘Sanfer’ con goleada

El San Fernando, con Juan Carlos Socorro de regreso al banquillo tras sustituir esta semana al cesado Israel Quintana, goleó sin complicaciones a un Tenisca que apenas le plantó cara (4-0). El cuadro palmero se limitó desde el inicio a defenderse de los constantes ataques del conjunto sureño, al que la fortuna le resultó esquiva en la primera parte. Sin embargo, anotó tres goles en el primer cuarto de hora de la segunda mitad y jugó a placer hasta culminar la goleada en los instantes finales.

El Sanfer, que el próximo martes se enfrenta al Albacete de Segunda División en el Estadio de Gran Canaria en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (20.00 horas), se adueñó de la posesión desde el inicio y trató de generar las primeras acciones de peligro, pero se topó con un Tenisca bien plantado en su parcela que supo defenderse.

La primera ocasión de gol llegó pasado el primer cuarto de hora tras un centro lateral que no remató en buenas condiciones Traoré, quien minutos más tarde disparó alto tras un servicio de Pipa.

Con el paso de los minutos, el San Fernando intensificó el dominio y llegó con mayor claridad a las inmediaciones del marco rival. De esta manera, Stéphane cabeceó ligeramente alto un centro de falta lateral de Kilian a la media hora, y Edu Salles tuvo la más clara poco antes del intermedio al encontrarse un balón muerto en el área pequeña, sin acertar con el golpeo final.

La insistencia del Sanfer tuvo su recompensa a los tres minutos de la reanudación gracias a un tiro cruzado de Kilian. Cinco minutos después, Ribalta colgó un balón desde la banda que Edu Salles cabeceó a la red; y antes de llegar a la hora de juego, Jeremi estableció el 3-0 con un testarazo a la salida de un córner.

A partir de entonces, el combinado palmero quedó a merced del equipo de Juan Carlos Socorro, que se limitó a dar movilidad al balón y no pasar apuros. Pese a ello, Kilian rozó el cuarto tanto con un disparo desde la frontal que salió rozando la madera; y en la recta final Naim tuvo mejor fortuna con otro golpeo desde el borde del área que significó el definitivo 4-0.