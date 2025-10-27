Fermín Alemán, el candado del 'Sanfer' que sueña con la Copa del Rey

Un sueño infantil cumplido. No importa el momento ni la circunstancia, sino saborearlo con la máxima intensidad posible. Quizás, para cualquier aficionado sin vínculo alguno con la UD San Fernando, el duelo de mañana de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 ante el Albacete Balompié solo sea un partido más. Sin embargo, para alguien como Fermín Alemán supone un aliciente y una ilusión dentro de una carrera deportiva que ahora le da la oportunidad de estar bajo los focos en un gran escenario. Todo ello, con el Estadio de Gran Canaria como guarida y la ambición de intentar tumbar a un clásico del fútbol nacional para vivir una de esas mágicas noches que ofrece el torneo del KO.

«Después de tantos años, me hace mucha ilusión disfrutar de una Copa del Rey. Es algo muy bonito y tengo muchas ganas de que llegue el partido. Es como un premio; cuando uno es pequeño sueña con llegar lo más arriba posible, aunque en mi caso no pudo ser. A pesar de ello, este tipo de noches te hacen sentir lo que es estar cerca de ese mundo profesional, y por eso me lo tomo como un premio. Aunque es cierto que el Albacete no es un equipo de Primera, tiene una historia importante detrás que lo respalda y cuenta con jugadores muy destacados como Jesús Vallejo o el grancanario Raúl Lizoaín», señalaba un Fermín Alemán deseoso de sentir en sus carnes esta cita con la historia para el Sanfer.

Ambición ante todo y una espinita de duelo grancanario en la portería

El guardameta explicaba que la plantilla, ahora dirigida por Juan Carlos Socorro, ha llevado con «normalidad» estas semanas tras el sorteo, aunque aseguraba que, tras ganar este pasado fin de semana al Tenisca (4-0), todo el equipo ya se ha puesto en modo Copa, dispuesto a disfrutar de la experiencia. «Somos conscientes de que nos separan muchas categorías, pero también sabemos cómo es el fútbol: todos queremos ganar y, aunque esto va a ser muy complicado, tenemos que competirles lo mejor posible y no perder la ilusión», destacaba el meta, quien lleva defendiendo el arco del conjunto sureño desde 2022, de forma ininterrumpida, en su segunda etapa en el club.

Por otro lado, aunque lo normal sería que no fuese titular —porque está siendo un fijo en los onces del Alba en los partidos de Liga—, Fermín admitía que enfrentarse a alguien como Raúl Lizoaín le hubiese hecho especial ilusión. «No sé si jugará o no, pero me alegra ver que está siendo titular cada semana y que está demostrando el buen nivel que tiene. Yo soy dos o tres años más joven que Raúl y recuerdo haberme enfrentado a él en Juvenil División de Honor, así que hubiese estado guay. Ha hecho una gran carrera en muchos equipos», relataba Alemán.

En el mundo del fútbol todo puede pasar

Para que el Gran Canaria se convierta en el teatro de los sueños de la UD San Fernando, el portero isleño argumentaba que es clave intentar que el Albacete sienta que «el partido se les hace largo, que se pongan algo nerviosos y, sobre todo, materializar la ocasión que tengamos. Si conseguimos enchufar alguna, luego habrá que jugar también con el tiempo».

Ante ese posible escenario, Alemán resumía que tumbar al Albacete sería algo «único», matizando que con este formato de Copa todo se puede dar: «En esta eliminatoria puede pasar de todo. Siempre tienes en la cabeza que, en un deporte como el fútbol, si las cosas se nos dan de cara, podemos eliminarlos. Imagínese lo que eso supondría para un equipo como el Sanfer. Si pasamos de eliminatoria, ojalá nos toque un equipo como el Betis, pero para eso tenemos que ganar», aclaraba el cancerbero, con la felicidad que aporta estar ante uno de esos días para el recuerdo.

Asimismo, relataba que, por ahora, no le había salido ningún amigo pidiéndole «entradas ni nada por el estilo (risas). La verdad es que me han preguntado dónde se podían comprar las entradas, así que espero que vengan a animarnos».

Una noche para el recuerdo

Lo cierto es que la UD San Fernando afronta un envite que quedará guardado para siempre en sus libros de historia, algo que puede marcar el devenir de un club que apuesta por la ambición como bandera. Sin embargo, este es uno de esos encuentros que se graban a fuego en la memoria de aquellos futbolistas que lo viven en primera persona, tal como le va a ocurrir a Fermín Alemán, que está ante uno de los días más bonitos de su carrera y de su vida. De hecho, se gane o se pierda, la experiencia de la Copa le brinda una noche que jamás olvidará.