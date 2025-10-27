Nissan reafirma su compromiso con el deporte y la sostenibilidad

El GRUPO ARI, a través de Nissan con sus concesionarios Arimotor Tenerife y Brisa Motor, continúa en este 2025 con su sólida implicación y apoyo al deporte en Canarias, colaborando estrechamente con DG Eventos en importantes competiciones regionales.

Entre los eventos deportivos destacados se incluyen las Binter NIghtRun de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como la Swimrun Series Canarias, que reflejan la apuesta de la marca por fomentar el deporte en la región.

Como parte de este compromiso, Nissan será el patrocinador oficial de la Binter NightRun de la capital grancanaria, que se celebrará el próximo 1 de noviembre. En este evento, se presentarán como vehículos oficiales dos de sus modelos más emblemáticos: Nissan Qashqai y Nissan Juke. Ambos modelos combinan lo último en tecnología con un diseño deportivo y atrevido, reflejando la eficiencia, innovación y elegancia que caracterizan a la gama de esta empresa japonesa.

Además, en su continuo esfuerzo por promover la sostenibilidad, en conjunción con los valores de la Binter NightRun, el Nissan Qashqai e-Power será el vehículo cabeza de carrera. El Nissan Qashqai se actualiza y recibe cambios a nivel mecánico con la llegada de la nueva generación de la tecnología e-Power. Gracias a los cambios en el tren motriz, el SUV Híbrido es más eficiente logrando mejores consumos y por lo tanto más autonomía.

El GRUPO ARI, con esta acción, no solo refuerza su apoyo al deporte canario, sino que también impulsa iniciativas sostenibles, demostrando que el futuro del automovilismo está ligado a la eficiencia energética y el respeto por el entorno.

El próximo 1 de noviembre la marea verde regresará a las calles capitalinas en un recorrido emblemático en su duodécima edición, contando con un circuito homologado por la Federación Española de Atletismo y que será además la última carrera de la Binter NightRun Series 2025.